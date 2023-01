EE.UU. planea redadas masivas contra familias indocumentadas desde el domingo

Donald Trump es duramente criticado por su política migratoria. | Fuente: Foto: AFP

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) planea iniciar el domingo redadas masivas en diez ciudades para aumentar las deportaciones de familias indocumentadas que han recibido órdenes de expulsión, tras la amenaza emitida en Twitter por el presidente Donald Trump.

Según informaron este viernes varios medios, la operación del ICE podría afectar a hasta 2.000 familias de indocumentados en las ciudades de Nueva York, Miami (Florida), Houston (Texas), Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland), Nueva Orleans (Luisiana) y Denver (Colorado).

De acuerdo con The Washington Post, el propio Donald Trump ordenó la operación, después de tuitear el pasado lunes que ICE iniciaría la próxima semana un proceso para deportar a "millones" de indocumentados en EE.UU.

El director en funciones del ICE, Mark Morgan, aseguró este viernes a la cadena televisiva ABC News que la agencia no tiene planes de iniciar deportaciones de "millones" de indocumentados. Pero Morgan ya adelantó el miércoles que su agencia sí planeaba una operación contra unas 2.000 familias de indocumentados que habían llegando recientemente a Estados Unidos.

ICE envió cartas en febrero a esas familias, que habían sido sometidas a un juicio exprés y quedaron sujetas a órdenes de deportación, para informarles de que tenían hasta marzo para cooperar con las autoridades migratorias y abandonar voluntariamente el país.

En declaraciones a la prensa el miércoles, Morgan insinuó que si esas familias no cooperaron con ICE, los agentes podrían tratar ahora de encontrarlas y deportarlas. "(Esta operación) va a enviar un mensaje poderoso a los individuos en los países del Triángulo Norte (de Centroamérica): No vengan, no se arriesguen", afirmó el funcionario.

El tuit de Trump y las declaraciones de Morgan han aumentado el miedo entre la población indocumentada del país y han sorprendido a los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes, dado que es extraordinario que el ICE proporcione detalles de antemano sobre una redada u operación a gran escala.

EFE

