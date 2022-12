El 78 % de los casos se concentran en la comunidad judía de Williamsburg. | Fuente: AFP

Nuevos casos de sarampión se confirmaron este viernes en Nueva York, Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Salud la cifra se eleva a 535 desde el estallido del brote, el pasado octubre, que ha afectado en su mayoría a la comunidad judía ortodoxa del distrito de Brooklyn.

Los nuevos casos se confirmaron en Sunset Park, también en Brooklyn, pero en una comunidad no judía ortodoxa. El 78 % de los casos se concentran en la comunidad judía de Williamsburg. La directora de Salud, Oxiris Barbot señaló que no se prevé que en este barrio de Sunset Park se experimente una propagación de la enfermedad debido a la alta tasa de vacunación, aunque recordó que el sarampión "es extremadamente contagioso" y urgió a los neoyorquinos a inmunizarse. Un total de 40 personas han tenido que ser hospitalizadas, once de ellos en la unidad de cuidados intensivos.El pasado 9 de abril el estado fue declarado en zona de emergencia donde se concentran los casos y emitió una orden para que adultos y niños de más de seis años se vacunaran en un periodo de 48 horas.

En caso de no cumplir con dicha orden se emitirían citaciones y las personas que se resistan a vacunarse serían multadas con hasta mil dólares. Hasta el momento, las autoridades ya han emitido 122 citaciones. El Departamento de Salud informó de que a pesar de la alta tasa de vacunación de niños ampliarán la campaña educativa sobre la importancia de la vacuna. También harán llamadas a sus residentes en inglés, español y mandarín y se unirán a líderes de la comunidad en eventos para informar sobre la vacuna y sobre dónde obtenerla. El pasado 13 de mayo, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades informaron de la existencia de 839 casos confirmados confirmados en un total de 23 estados, cifras que se aproximan a las registradas en 1994, cuando un brote afectó a 963 personas. Esta es la mayor cantidad de casos notificados en el país desde que se consideró erradicado el sarampión en el año 2000.

