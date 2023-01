El presidente estadounidense aseguró que espera reunirse con Kim Jong-un por un par de minutos. | Fuente: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este sábado al líder norcoreano Kim Jong Un, una reunión en la zona desmilitarizada (DMZ) situada entre las dos Coreas, aprovechando que estará en Seúl esta semana.

"Tras varias reuniones muy importantes (...) dejaré Japón rumbo a Corea del Sur (con el presidente Moon). Cuando esté allí, si el presidente Kim de Corea del Norte ve esto, me gustaría reunirme con él en la frontera para darle la mano y decirle hola", indicó Trump en Twitter desde la ciudad de Osaka, donde participa en la cumbre del G20.

La oferta llegó por sorpresa tras la última cumbre entre Trump y Kim, que acabó sin acuerdo sobre el programa nuclear norcoreano. Tras varios meses de silencio, los líderes intercambiaron cartas y abrieron la vía a una tercera cumbre tras la primera, histórica, del 12 de junio de 2018 en Singapur, a la que siguió una segunda, en Hanói en febrero pasado.

Viaje a Corea del Sur

Trump viajará directamente a Seúl tras la cumbre del G20, donde este sábado se reúne con el presidente chino Xi Jinping para intentar rebajar las tensiones entre las dos potencias económicas, en plena guerra comercial.

En las últimas tres décadas, la visita de la DMZ entre las dos Coreas se ha convertido en un paso casi obligado para los presidentes estadounidenses. Desde la visita de Ronald Reagan en 1983, solo George H.W. Bush no estuvo allí.

Pero esta visita tiene lugar en un clima distinto. Tras años de aumento de tensiones a causa de los programas nuclear y balístico de Corea del Norte, la península coreana vive un momento de deshielo.

En abril de 2018 fue en Panmunjom, en la zona desmilitarizada, donde Kim Jong Un y el presidente surcoreano Moon Jae In se reunieron para un apretón de manos histórico en la línea de demarcación que divide la península coreana desde la guerra de Corea (1950-1953).

"Se me ocurrió esta mañana"

Preguntado sobre la reunión anunciada en Twitter, Trump reconoció en Osaka que fue una idea que le vino de pronto y que no estaba preparada.

"Se me ocurrió esta mañana", dijo hablando de la reunión, con la que se especulaba desde hace varias semanas en Washington.

"No sé dónde está en este momento , quizás no está en Corea del Norte", dijo en referencia a Kim, que no suele viajar fuera de su país.

"Ya veremos. Si está ahí nos veremos dos minutos. Es todo lo que podemos hacer. Pero estará bien", dijo Trump, que presume de su buena relación con el líder norcoreano. AFP

