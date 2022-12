Izquierda: Donald Trump declara a la prensa este viernes. Derecha: La imagen presuntamente clasificada que fue difundida por Donald Trump | Fuente: Foto: AFP/Twitter de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este sábado su desprecio hacia algunos exresponsables de Inteligencia, que le critican por mostrar una posible imagen clasificada de una explosión en un centro espacial en Irán.

"Siendo reprendido por exfuncionarios de 'Inteligencia' fracasados, como James Clapper, por mis condolencias a Irán por su lanzamiento fallido de un Cohete. Tristemente para Estados Unidos tipos como él, (James) Comey, e incluso el más tonto John Brennan (exdirector de la CIA), no tienen ni idea", tuiteó Donald Trump. Clapper, director de Inteligencia Nacional de EE.UU. entre 2010 y 2017, criticó el viernes al presidente en un artículo en The New York Times, donde se apuntaba la posibilidad de que el presidente hubiera publicado una imagen clasificada en su cuenta de Twitter.

La imagen compartida por Trump

El viernes, el mandatario utilizó esa red social para negar cualquier implicación de su país en un presunto accidente en un centro espacial iraní, después de que medios estadounidenses difundieran imágenes por satélite que enseñaban cómo aparentemente el Gobierno de Irán no había logrado lanzar con éxito uno de sus satélites. Donald Trump acabó su mensaje de ayer con un irónico: "Los mejores deseos para Irán y buena suerte para establecer qué ocurrió en Site One", en referencia al centro espacial, dijo.

"Tengo el derecho a publicarla"

Donald Trump acompañó su tuit de una presunta imagen de alta resolución de ese lugar en Irán. Ante las dudas de que hubiera publicado una instantánea clasificada, el presidente quiso zanjar el asunto anoche de esta manera: "Yo tenía una foto y la publiqué, a lo que tengo todo el derecho a hacerlo", declaró a los periodistas.

En su artículo, The New York Times citó Clapper, quien apuntó que no se explicaba otra motivación de Donald Trump para publicar esa fotografía más que mofarse de los iraníes. Teherán negó este sábado que fracasara el lanzamiento de un satélite al espacio y exhibió imágenes del satélite "Nahid 1" en el Centro de Investigaciones Espaciales. EFE

