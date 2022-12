La Casa Blanca detalló en un comunicado que los gravámenes anunciados por Donald Trump entrarán en vigor el próximo 10 de junio y serán inicialmente del 5 %. | Fuente: AFP

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este jueves la imposición de aranceles -que empezarán en el 5 % en junio y ascenderán hasta el 25 % en octubre- a todos los productos procedentes de México como castigo por el creciente flujo migratorio a través de la frontera común.

Trump anunció la medida a través de Twitter, donde amenazó con mantener los aranceles "hasta el momento en el que los migrantes ilegales que vienen por México, a nuestro país, PAREN".

La Casa Blanca detalló en un comunicado posterior que los gravámenes entrarán en vigor el próximo 10 de junio y serán inicialmente del 5 %.

"Si la crisis (en la frontera) persiste", advirtió la Casa Blanca, los aranceles subirán al 10 % el 1 de julio de 2019.

"De manera similar, si México todavía no ha tomado acciones para reducir drásticamente o eliminar el número de extranjeros ilegales cruzando su territorio hacia Estados Unidos, los aranceles aumentará al 15 % el 1 de agosto de 2019, al 20 % el 1 de septiembre y al 25 % el 1 de octubre de 2019", dijo.

A partir de entonces, los gravámenes permanecerán en el 25 % "a menos y hasta que México detenga sustancialmente el flujo ilegal de extranjeros que vienen a través de su territorio".

México exportó en 2018 a Estados Unidos 346.500 millones de dólares en productos que se verán afectados por esta imposición arancelaria, desde frutas y verduras a vehículos y tecnología.

REACCIÓN DE LÓPEZ OBRADOR

La respuesta no tardó en llegar. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le pidió este jueves en una carta a Donald Trump profundizar en el diálogo para buscar alternativas al problema migratorio y evitar así confrontaciones, luego de que el mandatario estadounidense anunciara aranceles como castigo por el continuo flujo de personas."Le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio", dijo López Obrador en el escrito al mandatario estadounidense en el que le reitera que no quiere confrontación pero tampoco le falta valor, ya que, como añadió, no es "cobarde ni timorato".En la misiva, divulgada por la Presidencia de México, López Obrador le aseguró a Trump que su país "cumple su responsabilidad de evitar la migración" sin violentar los derechos humanos y afirmó que los problemas sociales "no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas".

Con información de EFE

Te sugerimos leer