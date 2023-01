Donald Trump confirmó que retrocedió en su orden de atacar a Irán y explicó los motivos

Donald Trump | Fuente: EFE Y AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que su país estaba “apuntando y cargado” para responder militarmente contra Irán por el derribo de un avión no tripulado, pero que suspendió la operación.

“Pregunté, cuántos morirán. 150 personas, señor, fue la respuesta. 10 minutos antes del ataque lo detuve, no es… proporcional a derribar un avión no tripulado. No tengo ninguna prisa”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Según The New York Times, el mandatario había aprobado ataques contra varios objetivos iraníes, como radares o baterías de misiles, indicaron funcionarios citados por el rotativo.

La operación, prevista para antes de las 19.00 hora local del jueves (02.00 del viernes GMT), ya estaba en marcha:, cuando la operación quedó suspendida antes de que se disparase misil alguno, indicaron los funcionarios.