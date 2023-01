El mandatario estadounidense volvió este lunes a la Casa Blanca tras permanecer hospitalizado 4 días por la COVID-19. | Fuente: @realDonaldTrump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles aprobará con carácter de urgencia el cóctel experimental de la farmacéutica Regeneron que le administraron tras dar positivo por el nuevo coronavirus.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el mandatario comentó que luego de recibir el cóctel de anticuerpos se sintió muy bien, por lo que decidió autorizar que este tratamiento para que el Gobierno lo distribuya gratuitamente.

“Pasé cuatro días internado y no me sentía muy bien, pero en corto tiempo me dieron Regeneron y fue increíble me sentí bien de inmediato (…) Así que lo voy a autorizar y si están en el hospital y se sienten mal vamos a trabajar para dárselo gratis especialmente si son mayores”, comentó.

Trump, de 74 años, aseguró en la grabación que contraer el nuevo coronavirus ha sido “una bendición de Dios”, porque le ha permitido comprobar en carne propia el efecto de este cóctel experimental, que ha sido aplicado a menos de diez personas fuera de ensayos clínicos.

"Para mí no fue algo terapéutico, hizo que me sintiera mejor, yo lo llamo una cura (...). Y quiero que todo el mundo tenga el mismo tratamiento que su presidente, porque me siento muy bien", sostuvo Trump, quien agregó que el tomar Regeneron fue su idea.

El mandatario sostuvo que este tratamiento es para él mucho más importante que la vacuna contra la enfermedad, sobre la cual dijo que las farmacéuticas siguen trabajando, pero con la llegada de las elecciones presidenciales en Estados Unidos la política se cruza con su desarrollo. Sin embargo, aseguró que tras los comicios la tendrán lista.

Tratamiento experimental

Este cóctel denominado REGN-COV2 está en ensayos clínicos desde junio y consta de anticuerpos. Recién el martes pasado la compañía Regeneron informó que 275 pacientes no hospitalizados que recibieron el tratamiento parecían haber reducido sus niveles virales y mejorar sus síntomas.

Sin embargo, el tratamiento no tiene aprobación para ningún uso en Estados Unidos, aunque la farmacéutica busca que la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. les otorgue una autorización de uso de emergencia.

Además del cóctel experimental de Regeneron, Trump recibió el viernes el antiviral remdesivir y el esteroide dexametasona, según informaron desde la Casa Blanca a donde Trump ya volvió para continuar con sus labores.

Al respecto, el consultor médico de RPP Noticias, el doctor Elmer Huerta, indicó en CNN que de 5 al 18% de los pacientes que reciben dexametasona, desarrollan euforia manía y transtornos psiquiátricos de tipo psicótico, lo cual podría explicar el comportamiento que tuvo el mandatario estadounidense tras dejar la hospitalización.

