La actitud del mandatario fue muy criticada por la prensa local e internacional. | Fuente: AFP

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, perdió los papeles frente a la prensa del país tras realizarle una consulta sobre los fallecidos por coronavirus en el país. El hecho ocurrió este último lunes durante una rueda de preguntas. Ahí, la periodista de origen asiático, Weijia Jiang, de la cadena CBS, le consultó sobre la carrera por realizar test de descarte cuando la cifra de fallecidos iba en aumento.

“No me pregunte eso a mí. Hágale esa pregunta a China, ¿ok?”, respondió Trump. Tras ello, el mandatario cedió la palabra para el periodista Kaitlan Collins, corresponsal de CNN para la Casa Blanca, pero la periodista interrumpió con notorio fastidio. “¿Por qué me está haciendo esa pregunta a mí concretamente?”, le espetó al mandatario.

“No se lo digo a nadie en concreto. Se lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable”, respondió Trump. “No es una pregunta desagradable”, señaló nuevamente la periodista. Para entonces, el presidente daba ya el turno de palabra a otro reportero, pero la periodista de CNN, que había sido llamada con anterioridad, reclamó su tiempo.

Tras el intercambio de palabras ningún periodista pudo realizar preguntas. Trump se despidió de la rueda de prensa con un “señoras y señores, muchas gracias”, dio media vuelta y abandonó el jardín de la Casa Blanca, lugar donde se había efectuado la rueda de prensa.

Las críticas hacia la actitud de Trump no tardaron. Muchos lo trataron de racista, entre ellos el senador de Vermont y excandidato a la nominación demócrata Bernie Sanders, quien tildó el intercambio como “de “patético”. “Es un cobarde que destroza a otros para poder así sentirse poderoso”, escribió en su Twitter.