Gigi Morél, una niña de 14 años que fue infectada por el nuevo coronavirus, abandonó este último viernes el Hospital de Niños de Houston, Texas, tras permanecer varias semanas internada. Ella padece de una enfermedad que afecta directamente a su sistema inmunológico.

Según reportó Univision, la menor tuvo complicaciones durante su proceso. “Yo llegué a decirle a mi mami que por favor le dijera a los doctores que ya no trataran, quería que los doctores ya me dejaran volar al cielo, pero no, ellos estuvieron ahí tratándome”, dijo para el medio.

Morél, quien contó que permaneció internada por más tiempo del que pensaba, agradeció el tratamiento que recibió por parte del personal medico del hospital, quien día y noche pelearon por salvarle la vida. Su madre estuvo en todo momento al lado de su hija.

“Si me puse un poco deprimida, pero se me fue con el tiempo, pude hacer amistades, en especial Emily que me dio ánimos”, expresó. Este último lunes, la menor se sometió a una segunda prueba para determinar si es que aún detectaba su organismo la COVID-19, pero los resultados de esta salieron negativos.

La madre de Gigi contó que ya habían pasado por una situación similar en el 2014. “Ella quedó en coma por dos semanas y ya solamente le daban el 15% de vida. Yo tomé este caso como un escalón más arriba, soy una mujer de fe, no la pierdo nunca. Si Dios me devolvió a mi hija la primera vez, cómo no me la va a devolver nuevamente”, dijo para el medio.

Este último viernes, la joven fue dada de alta. “Estoy en casita en mi camita, ha venido gente y me ha dejado muchas cosas, estoy muy feliz con mi hermanito, sí tienen que llorar, lloren, no es malo llorar, yo lloré mucho, hasta creo que me quede sin lágrimas y nunca pierdan la fe”, finalizó.

