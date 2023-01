Las autoridades de EE.UU. dicen que el repunte de casos de la COVID-19 se debe a la imprudencia de los ciudadanos

Florida se vislumbra como posible nuevo epicentro de la pandemia en EE.UU. | Fuente: EFE

Las autoridades de Estados Unidos hicieron llamamientos a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar imprudencias y frenar la expansión del coronavirus en el país, que supera los 2,5 millones de casos y roza los 126 000 muertos, con repuntes graves en Florida, Texas y Arizona.

El principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, lamentó que algunos estadounidenses hayan abandonado las medidas de precaución frente a la COVID-19.

"Lo que ha ocurrido es que la gente ha adoptado una actitud, en algunos lugares, de todo o nada. O te encierras o lo dejas ir e ignoras muchas de recomendaciones de distancia social, de llevar mascarilla, de abstenerse de dar la mano o de evitar grandes multitudes", reflexionó Fauci en una entrevista con la CNN.

El experto indicó que incluso en estados que están solicitado a los ciudadanos que sigan esas medidas "hay multitudes, no hay distancia social y no están llevando mascarillas". "Esta es la receta para el desastre -alertó-. Es algo de lo que he hablado una y otra vez".

Los expertos apuntan que, debido al incremento de los casos, Florida se vislumbra como posible nuevo epicentro de la pandemia en EE.UU., donde hasta ahora el principal foco ha sido Nueva York.

El Departamento de Salud de Florida informó este lunes de que el estado registró 5 266 casos nuevos de la COVID-19 en las últimas 24 horas, una cifra muy por debajo de las de los tres últimos días, aunque puede deberse a que el domingo se realizaron muchas menos pruebas que el sábado.

La cifra de casos acumulada desde el 1 de marzo asciende así hasta los 146 361, de los cuales a día de hoy 3 447 (28 más que el domingo) han fallecido a causa del virus, según el Departamento de Salud de Florida.

El secretario de Sanidad, Alex Azar, insistió este lunes en una entrevista con la cadena de televisión ABC en la importancia de practicar la distancia social y en el uso de mascarillas.

"Estamos experimentando en muchos condados en partes del sur de EE.UU. unos brotes muy serios, los gobernadores están informando de que la edad media de la gente que está dando positivo es de 35 o más jóvenes, y hay muchos asintomáticos. Esta es una llamada real a la acción", exhortó. (EFE)

