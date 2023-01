El presidente realizó el anunció a través de su cuenta de Twitter en la cual estuvo reportando su salud. | Fuente: AFP

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este lunes por la tarde abandonará el hospital Walter Reed, en donde se encuentra internado tras infectarse con COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario pidió no tenerle temor al nuevo coronavirus. "¡Me siento realmente bien! No le tengas miedo al COVID. No dejes que domine tu vida", expresó.

Asimismo, indicó que junto a médicos durante su breve estadía ha desarrollado "algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes" contra la COVID-19.

"¡Me siento mejor que hace 20 años!", culminó.

El presidente Donald Trump pasó tres noches en el hospital militar Walter Reed afectado por la COVID-19. El jueves 1 de octubre, según su portavoz Kayleigh McEnany, se supo que este y su esposa, Melania Trump, habían dado positivo.

La Casa Blanca ha rehusado decir cuándo fue la última prueba negativa. Inicialmente registró "fiebre alta", fatiga, tos y congestión nasal pero no sufrió ahogos, dijo su médico Sean Conley. El último estado febril habría sido el viernes.

La tasa de saturación de oxígeno en la sangre cayó dos veces a niveles que señalan una eventual afección de los pulmones. El viernes la tasa fue de 94% y el sábado de 93%, las cuales son inferiores a la normal de 95%.

Trump recibió oxígeno el viernes en la Casa Blanca y quizás el sábado. Su médico es evasivo respecto al segundo episodio. No requirió un respirador artificial.

Desde la alerta del viernes, Trump se hizo ver en mensajes de video sin señales manifiestas de fatiga y el domingo salió brevemente en un auto a saludar a simpatizantes congregados ante el hospital. Durante el fin de semana habló por teléfono con varias personas.

"Su salud sigue mejorando", dijo su jefe de gabinete, Mark Meadows, quien indicó que Trump ha hecho "progresos increíbles" y es posible que retorne este mismo lunes a la Casa Blanca.

