El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, urgió este jueves a los residentes de la ciudad a cubrir sus rostros cuando salgan a la calle para ayudar a contener el avance del nuevo coronavirus.

"Es una cobertura del rostro. Puede ser una bufanda. Puede ser algo que ustedes mismos fabriquen en casa. Puede ser una bandana", dijo De Blasio a los periodistas, al tiempo que desalentó el uso de barbijos quirúrgicos para reservarlos para el personal médico.

"No necesita ser una máscara quirúrgica profesional. De hecho, no queremos el uso de esos barbijos que necesita nuestro personal de primera respuesta, que necesitan nuestros trabajadores de la salud. No las use", agregó.

Nueva York es el epicentro del brote de COVID-19 en Estados Unidos, con más de 50.000 contagios, incluidas más de 1.500 muertes, según la oficina del alcalde.

Hasta el jueves por la noche, Estados Unidos totalizaba más de 242.000 casos y más de 5.800 muertes, de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins. (AFP)

