Análisis | Un sistema de salud desigual y caro en EE.UU. se enfrenta al coronavirus

Nueva York​, una de las principales ciudades de Estados Unidos. | Fuente: EFE

En EE.UU., un país donde GoFundMe, la web de petición de donaciones, es utilizado como un proveedor de cobertura sanitaria y donde una simple visita médica por un catarro supone para muchos el desembolso de un mínimo de 100 dólares pese a estar asegurado, la llegada del COVID-19, del que ya hay casi 600 casos confirmados, supone una prueba de fuego que puede estallar en las manos de la autoridades en cualquier momento.

Pese a contar con algunos de los mejores hospitales, universidades y laboratorios del mundo, el sistema de salud estadounidense sirve a sus ciudadanos de manera desigual y sus a menudo exorbitantes precios (entre 2.500 y 3.000 dólares por noche de hospital) podrían estar fomentando el contagio sin detección o retrasando medidas de reducción de la movilidad que estados como Washington, California o Nueva York, los más afectados, ya están ordenando.

El número de personas sin seguro médico en Estados Unidos ronda los 27 millones (algo más del 8 % de la población), mientras que 44 millones más tienen seguros que apenas cubren costes importantes, según estimaciones del centro de estudios Commonwealth Fund.

Para estas personas ir al médico es el último recurso y normalmente desemboca en hospitalización a cargo de la red pública del Medicare y Medicaid, una salvaguarda de sanidad pública para los más pobres y ancianos.

Todo esto se traduce en que casi nadie accede a medicina preventiva: una encuesta de 2018 realizada por Agency for Healthcare Research and Quality estimó entonces que solo el 8 % de los estadounidenses van al médico para prevenir.

En plena crisis por la extensión del nuevo coronavirus esto podría significar que muchos casos de COVID-19 no se estén detectando a tiempo y estén extendiendo la enfermedad fuera del sistema de monitoreo de las autoridades, que incluso están teniendo problemas para procurar los suficientes kit analíticos que confirmen el número real de infectados en zonas como la costa noreste de EE.UU. donde se concentran densamente unos 50 millones de personas.

Los ricos van pronto al médico

Phil Verhoef, doctor en una unidad de cuidados intensivos de Hawaii, explicaba hoy en una columna de opinión el USA Today que los estadounidenses "no están preocupados solo por contraer el coronavirus, sino por facturas médicas inesperadas (...) Antes que coronavirus para todos, yo receto Medicares (sanidad pública) para todos".

No parece casualidad que los tres primeros condados en reportar casos de coronavirus en el estado de Nueva York hayan sido los tres que mayor ingreso medio tienen:Manhattan (dentro del condado de Nueva York), Westchester y Nassau.

"Aquí la gente no va al médico si no se lo puede permitir. Y durante una crisis infeccionsa como esta, eso significa que los potenciales portadores del virus no son chequeados si están experimentando los síntomas", alertó hoy en una carta a sus seguidores el senador progresista Bernie Sanders, candidato demócrata a la presidencia y promotor de adoptar una sanidad pública "a la europea".

Hasta el momento, el gobierno de Donald Trump no ha anunciado medidas serias para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos.

Colegios y oficinas

En Estados Unidos los empleadores no tienen que garantizar la baja por enfermedad pagada, por lo que muchos siguen acudiendo al trabajo enfermos o se arriesgan a perder su trabajo o no recibir ingresos, algo que estados como Nueva York quiere atajar con una nueva legislación de urgencia que obligará a pagar bajas a aquellos que sean puestos en cuarentena (normalmente dos semanas).

La desigualdad en EE.UU., país que tiene el mayor Índice de Gini de los países ricos de la OCDE, hace que acciones que se han convertido en la primera línea de defensa contra la epidemia, como el cierre de escuelas, sean el "último recurso" -como ha asegurado el concejal de educación de Nueva York, Richard Carranza-, ya que solo en la ciudad de Nueva York 750.000 niños pobres requieren de ellas para asegurarse tres comidas diarias o cuidado médico.

Crecimiento exponencial

El nuevo coronavirus presenta una curva de crecimiento exponencial en las primeras semanas, con una ratio de hospitalización del 20 % de los infectados, de los cuales el 4 y 5 % necesita cuidados intensivos, eso ha hecho que los expertos lleven semanas pidiendo a Estados Unidos que se prepare para un posible colapso hospitalario en las zonas más afectadas.

Un estudio de Centro de Seguridad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins proyecta un escenario nacional moderado con alrededor de 1 millón de personas hospitalizadas y unas 200.000 con necesidad de cuidados intensivos en un país con 46.000 camas para este fin y que podría habilitar hasta 100.000.

"Incluso (si los contagios) se distribuyen en varios meses (evitando picos de infección como los de Irán o Italia), el desajuste entre demanda y recursos es claro", asegura el informe.

EE.UU. ya contabiliza 19 muertos a causa del coronavirus y más de 370 casos positivos, 21 de ellos en un crucero que se mantiene en el mar frente a la Bahía de San Francisco (California) con al menos 3.500 personas a bordo.

EFE

Te sugerimos leer