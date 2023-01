Ataque al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. | Fuente: AFP

El 11 de septiembre de 2001, Blanca Rosa Vílchez, periodista peruana de Univisión en Estados Unidos, se hallaba afuera del World Trade Center en cobertura por elecciones municipales de Nueva York. Parecía una jornada más, todo transcurría con absoluta tranquilidad, hasta que la tragedia se grabó en su mirada con fuego y llanto.

“Se pensaba que era un helicóptero que se había estrellado, nosotros solo teníamos una antena, no sabíamos que era un atentado terrorista cuando se interrumpen las comunicaciones (…) cuando se produce el desplome, obviamente ya sabía que estaba frente a algo mucho más agrave”, comienza su relato a RPP Noticas.

Blanca Rosa presa de terror, huye sin dirección clara de la gigantesca nube de cenizas y desechos tóxicos que se libera en el aire por la explosión. Al igual que decenas de personas desesperadas, es perseguida por aquella nube gris que avanza a una velocidad impresionante hasta que la sobrepasa.

“Esta nube tiene plomo, una serie de químicos, sabe dios qué más, que te vas a morir igual, ya es una sensación de dignidad de decir ¿por qué sigo corriendo?, no tiene sentido seguir corriendo porque ya lo estoy inhalando, ya no puedes respirar más, porque ya no sabes a dónde estás yendo”, expresa con la voz temblorosa al evocar el doloroso recuerdo.

Momento traumático

Para Blanca Rosa, lo más terrible que registró durante la cobertura del World Trade Center fue el momento en que los trabajadores de las plantas superiores empezaron a lanzarse al vacío en medio de su desesperación.

“La gente empezó a lanzarse de los edificios, se optó por no usar ese material de gente lanzándose, pero grabando en vivo era imposible ver que la gente se tiraba”, explica.

“En un contexto de guerra tú sabes quién es el enemigo, aquí no sabias quién era el enemigo, la ciudad cambió, el país cambió”, agrega.

El atentado del 11 de setiembre de 2001 dejó una gran consternación porque por primera vez un ataque terrorista era transmitido en vivo para todo Estados Unidos y el mundo a través de la televisión. El impacto del segundo avión contra la torre este del World Trade Center tomó desprevenidos a los periodistas que cubrían el hecho, y 18 años después, las imágenes del ataque siguen generando impacto.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Testimonio de Blanca Rosa Vilchez a RPP Noticias. | Fuente: RPP

Momento en que avión se estrella contra las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001. | Fuente: AFP

