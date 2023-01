El músico se ha hecho conocido por sus canciones de denuncia. | Fuente: AFP

Chenta Tsai Tseng es un cantante homosexual de origen asiático y español. A sus 28 años, este DJ y escritor se está haciendo un nombre en España por sus críticas mordaces al racismo en la comunidad LGTB y la sociedad en general.

Con formación de arquitecto y violinista, Chenta creó su alter ego 'Putochinomaricón' hace dos años en reacción a los insultos que recibía por la calle. "Dije 'hasta aquí, voy a empezar a aceptar mi cuerpo, a aceptar mi identidad'", explica Chenta a la AFP antes de una sesión de DJ en Madrid.

Compuso una canción corta y la colgó en Instagram. Dos años después, ha lanzado dos álbumes y una autobiografía y ha actuado en grandes festivales como el Sónar o el Primavera Sound de Barcelona.

Nacido en Taiwán en diciembre de 1990, Chenta emigró a España con sus padres cuando solo tenía once meses. La primera experiencia en la que recuerda no haberse sentido como los otros fue jugando con un amigo con cuatro o cinco años.

"Me dio el Power Ranger amarillo y, claro, yo quería el Power Ranger rosa", rememora entre risas. "Yo no entendía porque me asociaba con el color amarillo y en ese momento me dijo: ‘que tú tienes la piel amarilla, que tú eres distinto’". Así ha continuado desde entonces, incluso en las citas amorosas.

Su discurso denuncia la discriminación dentro de la comunidad LGTB que, según él, suele favorecer a los hombres blancos y musculados poco afeminados. En las celebraciones del Orgullo, por ejemplo, cree que se depara poca atención a las "mujeres, mujeres trans, discapacitados" o grupos de etnias distintas.

Este año, el Orgullo de Madrid escogió centrarse en los 50 años de lucha del movimiento desde las históricas protestas de Stonewall en Nueva York.

Será el primero desde las elecciones municipales de mayo en las que el ayuntamiento de la capital española viró a la derecha con el apoyo del emergente partido ultraderechista Vox, muy beligerante con el colectivo LGTB.

