GRAF3193. EIBAR, 19/10/2019. Los jugadores del FC Barcelona celebran el gol de Antoine Griezmann (2i) durante el partido ante el SD Eibar, correspondiente a la novena jornada de LaLiga Santander, que se disputa en el Estadio Municipal de Ipur򡬠en Eibar. EFE/Javier Etxezarreta | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Javier Etxezarreta

El Barcelona venció en Ipurua, con tres goles de su tridente ofensivo, y no tuvo demasiados problemas para sumar tres puntos ante un Eibar que dio la cara en la primera parte.Eibar tuvo opciones, pero el que perdona a un equipo como el Barcelona lo acaba pagando, y así llegó antes del primero cuarto de hora el tanto del francés Antoine Griezmann, que definió de manera brillante un pase largo de su compatriota Clément Lenglet.En la complementaria, Eibar arrancó la segunda mitad con una presión asfixiante que hacía que el Barcelona no pudiera salir de su campo con la comodidad que es habitual.Pero con Messi de por medio no hay sustos, y el argentino aumentó la diferencia en el marcador tras una jugada aturullada.Pocos minutos después, el tridente blaugrana entró de nuevo en acción para que Luis Suárez marcase a puerta vacía tras un pase de Messi, al que le llegó el balón de Griezmann.Con el partido sentenciado, el ritmo por parte de los dos equipos frenó en el último cuarto de hora y Valverde realizó cambios pensando en la Champions.

(Con información de EFE)

LA PREVIA

En medio de la postergación del clásico español ante Real Madrid, el Barcelona tiene que centrarse en el duelo ante Eibar por la fecha 10 de LaLiga Santander. El cuadro azulgrana está en el tercer lugar con 16 unidades, dos menos que el líder que es es el equipo de Zidane.

Barcelona y Real Madrid se iban a encontrar el próximo fin de semana en el Camp Nou, pero por las protestas en Cataluña se decidió postergar. La fecha tentativa para jugar el clásico español es el 18 de diciembre, pero aún falta que la organización se pronuncie.

¿Cuándo y a qué hora juega Barcelona vs. Eibar?

Barcelona vs. Eibar chocarán en duelo vibrante el sábado, 19 de octubre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 6:00 a.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Municipal de Ipurua.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Barcelona vs. Eibar?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports. Todas las incidencias llegarán a través del web de RPP.pe

Horarios en el mundo: Barcelona y Eibar

Países Hora Perú 6:00 a.m. Colombia 6:00 a.m. Ecuador 6:00 a.m. Chile 8:00 a.m. Argentina 8:00 a.m. Uruguay 8:00 a.m. España 1:00 p.m. Francia 1:00 p.m.

