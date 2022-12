Los empleados del hospital transitorio usaron implementos del centro de salud para grabar el video. | Fuente: Capuras TikTok

Una polémica se desató este jueves en Colombia luego de que la Secretaría de Salud de Bogotá despidiera a nueve trabajadores que realizaron varios videos en TikTok recreando escenas de la película "Titanic" con elementos para atender a los pacientes del Centro Hospitalario Transitorio de Corferias."En los videos se evidencia el uso indebido de los elementos públicos, dispuestos para la atención de pacientes (camillas, sillas de ruedas, atriles, cobijas y batas) y la afectación en el descanso y recuperación de los pacientes que se encuentran hospitalizados en este lugar", señaló la Secretaría en un comunicado.Los trabajadores, entre los que había camilleros, enfermeros y auxiliares, recrearon en la red social de video varias escenas de "Titanic", película de 1997 dirigida por James Cameron, y las publicaron en redes sociales, situación que, según la Secretaría, impacta "la imagen de la institución y de los servicios de Salud" que se prestan en Corferias.Por ello, la autoridad sanitaria, "tomando como referencia los contratos de prestación de servicios" que se realizan de manera transitoria en un centro de salud alterno durante la emergencia por la COVID-19, concretó "la terminación de contrato por mutuo acuerdo" con los trabajadores involucrados en el video.

"La intención no era herir susceptibilidades de nadie"

El senador Gustavo Petro, líder del movimiento izquierdista Colombia Humana, criticó la decisión de despedir a los trabajadores que, en su opinión, demostraron con el video "un megaderroche incentivado por @SectorSalud (Secretaría de Salud) y aceptado por (la alcaldesa) Claudia (López)".Entre tanto, Mauricio, uno de los auxiliares despedidos, dijo al canal CityTV que pedía disculpas por lo ocurrido, pues "la intención no era herir susceptibilidades de nadie", y manifestó que los videos fueron grabados en la madrugada como "pausas activas" en una zona donde no había pacientes."Nunca pensamos que esto fuera a tomar este tono, de que posiblemente fueran a lastimar a algunas personas, pero la idea era solo hacer unas pausas activas ya que no contábamos con el personal específico para pausas activas porque nosotros nunca descansamos en el turno de la noche", manifestó. (Con información de EFE)

Te sugerimos leer