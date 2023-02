En total se entregará $480.000 pesos a los hogadores vulnerables de Colombia | Fuente: Ingreso Solidario Colombia

Ingreso Solidario DNP Colombia | Desde el último viernes, 19 de junio, se comenzó a pagar el tercer giro de $160.000 correspondiente al Ingreso Solidario, que se otorga a las famlias pobres y vulnerables de Colombia, con el objetivo de brindarles una ayuda económica durante las crisis económica que se generó debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Cerca de 2 millones y medio de hogares colombianos se han visto beneficiados con el bono que entrega el gobierno de Iván Duque. Pero el objetivo es llevar el Ingreso Solidario a 360 mil hogares adicionales en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no han recibido el beneficio.

¿Cuándo se paga el tercer giro de $160.000?

Desde el viernes se viene depositando el tercer giro del Ingreso solidario por 160.000 pesos a los cerca de 2 millones de beneficiarios que ya recibieron los dos primeros pagos; mientras que los hogares que no hayan recibido el primer giro y sean validados como beneficiarios por su situación de vulnerabilidad económica se les sumarán los tres giros en un solo pago. Es decir, en total, 480 mil pesos.

IMPORTANTE Para ser beneficiario del Ingreso Solidario no es necesario participar de bonos, sorteos o inscripciones de ningún tipo. El único canal autorizado para verificar si se es beneficiario de Ingreso Solidario es la página ingresosolidario.dnp.gov.co.​

Tercera etapa del Ingreso Solidario

¿A quién llegará?

En la tercera etapa del Ingreso Solidario se busca llegar a 360.000 de hogares en 178 municipios. El objetivo es alcanzar a estos hogares adicionales en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no han recibido el beneficio.

¿Como se entregará?

El primer paso para obtener el subsidio consiste en verificar enla página ingresosolidario.dnp.gov.co si es beneficiario, y luego dar clic al link (enlace) de la entidad financiera que le corresponde, este link lo llevará al portal web del banco asignado para conocer el proceso específico de entrega de los recursos, según cada caso; se podrá abrir una cuenta de trámite simplificado o digital, descargar una aplicación para el depósito electrónico o se determinará un canal de pago.

Es importante aclarar que para los ciudadanos con permiso especial de permanencia (PEP) habrá otro ciclo de pagos más adelante, que no corresponde todavía con este proceso que se adelantará en 178 municipios.

¿Qué entidades financieras participan?

En este ciclo, las entidades financieras que participan en la entrega del Ingreso Solidario son:

Bancolombia en 51 municipios atenderá a 160.000 beneficiaros.

Bancamía en 95 municipios entregará a 123.000 beneficiarios.

Banco Caja Social en 22 municipios abonará a 51.000 beneficiarios.

Movii en 10 municipios girará a 18.000 hogares beneficiarios.

Todo lo que debes saber del Ingreso Solidario y el tercer giro

El Programa Ingreso Solidario llegará a 178 municipios del país

Antioquia: Medellín, Amagá, Andes, Santafé de Antioquia, Apartadó Barbosa, Bello, Caldas, Carepa, El Carmen de Viboral, Caucasia, Chigorodó, Copacabana, Don Matías, Envigado, Girardota, Itagui, La Ceja, La Estrella, Marinilla, Peñol, Puerto Berrío, Retiro, Rionegro, Sabaneta, Santa Rosa de Osos, Turbo, Yarumal. Atlántico: Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Sabanalarga, Soledad.Bogotá, D.C: Bogotá, D.C. Bolívar: Cartagena, Arjona, El Carmen de Bolívar, Magangué, Mompós. Boyacá: Tunja, Chiquinquirá, Duitama, Puerto Boyacá, Sogamoso. Caldas: Manizales, Chinchiná, La Dorada, Riosucio, Supía, Villamaría. Caquetá: Florencia, San Vicente del Caguán, Popayán, Florencia, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, Aguachica, Agustín Codazzi, Bosconia, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montería, Ayapel, Cereté, Lorica, Montelíbano, Planeta Rica, Sahagún. Cundinamarca: Albán, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, Guaduas, La Calera, Mosquera, Nemocón, Soacha, Tausa, Tenjo, Tibacuy, Villa de San Diego de Ubate, Villeta, Zipaquirá. Chocó: Quibdó, Istmina. Huila: Neiva, Garzón, La Plata, Pitalito. La Guajira: Riohacha, Barrancas, Fonseca, Maicao, San Juan del Cesar. Magdalena: Santa Marta, Ciénaga, El Banco, Fundación, Pivijay, Plato. Meta: Villavicencio, Acacías, Granada. Nariño: Pasto, Gualmatán, Ipiales, La Unión, San Andres de Tumaco, Túquerres. Norte de Santander: Cúcuta, Abrego, Los Patios Ocaña, Pamplona, Villa del Rosario. Quindío: Armenia, Calarca. Risaralda: Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal. Santander: Bucaramanga, Barbosa, Barrancabermeja, Floridablanca, Girón, Málaga, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Vélez. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Marcos. Tolima: Ibagué, Ambalema, Chaparral, Espinal, Guamo, Honda, Líbano, San Sebastián de Mariquita, Melgar, Purificación. Valle del Cauca: Cali, Buenaventura, Guadalajara de Buga, Bugalagrande, Cartago, El Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Unión, Palmira, Roldanillo, Sevilla, Tuluá, Versalles, Yumbo, Zarzal. Arauca: Arauca, Tame. Casanare: Yopal, Aguazul, Paz de Ariporo, Tauramena. Putumayo: Mocoa, Orito, Puerto Asís. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: San Andrés. Amazonas: Leticia. Guainía: Inírida. Guaviare: San José del Guaviare.

El aislamiento preventivo obligatorio para frenar el avance del nuevo coronavirus (COVID-19) se extendió hasta las 00:00 horas del 1 de julio de 2020 en todo el territorio colombiano. . En esta nueva fase, se abierto algunos sectores, pero no todos.

¿Ya recibió dos giros de Ingreso Solidario?

Hoy empieza a entregarse el tercer giro del ingreso solidario para los beneficiarios que ya recibieron los dos primeros. El tercer giro se pagará por los mismos canales que entregaron el primero y el segundo.

¿En qué banco me pagan el tercer giro de Ingreso Solidario?

Si usted es beneficiario del Ingreso Solidario y ya recibió los dos primeros giros, esté pendiente del tercero, que comienza a pagarse hoy y que llegará por la misma entidad financiera que manejó los dos primeros pagos.

¿No ha recibido el primer giro?

Los tres pagos llegarán en uno solo. Cuatro entidades (Bancolombia, Bancamía, Banco Caja Social y Movii) entregarán el Ingreso Solidario a 360.000 beneficiarios que no habían recibido ni el primer giro. Tras un proceso de validación, cada hogar recibirá los tres giros en un solo pago, es decir $480.000.

Fuiste uno de los beneficiarios en la primera fase y ahora no apareces en el listado de beneficiarios ¿Es decir, ya no recibiras el beneficio?

No te preocupes. La Departamento de Planeación Nacional está actualizando el listado de beneficiarios que recibieron el giro. Si encontró su nombre en la primera etapa y está plenamente identificado, no ha perdido su beneficio.

¿Te quedan algunas dudas sobre el ingreso solidario en medio de la emergencia por coronavirus?

No te preocupes. El Departamento Nacional Planeación de Colombia ha habilitado una línea nacional gratuita para atender las consultadas relacionadas con el programa de Ingreso Solidario. Comuníquese al 01 8000 128770.El horario de atención de jornada continua es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario?

Lo primero que debes hacer es ingresar a la página oficial ingresosolidario.dnp.gov.co para conocer si eres uno de los beneficiarios. En la primera etapa del Ingreso Solidario se llegó a los colombianos que tenían cuentas con entidades financieras y que les llegó la notificación a sus teléfonos móviles.

Ahora, como te mencionamos líneas arriba, estamos en la fase 2, que dirigido a todas las personas que no tienen una cuenta bancaria.

Soy beneficiario, ¿qué pasos debo seguir para cobrar el Ingreso Solidario por COVID-19?

El objetivo de esta segunda etapa es llegar a los beneficiarios que cambiaron su número de celular recientemente o que aún no han sido contactados por alguna entidad finaciera. Cuando ingreses tus datos al portal web de ingresosolidario.dnp.gov.co te saldrá el nombre de la aplicación o el banco en donde debes abrir una cuenta digital para recibir la transferencia monetaria o si debes acercarte a una sucursal del Banco Agrario.

Ingreso Solidario 480 mil pesos | Fuente: Ingreso Solidario Colombia

DATOS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INGRESO SOLIDARIO

Las crisis económica sigue golpeando los bolsillos colombianos con menos ingresos. Por ese motivo, el gobierno de Iván Duque determinó otorgar a las familias pobres y vulnerables una tercera transferencia del Ingreso Solidario por otros $160.000, que se empezará a girar desde mediados de junio.

Es decir, el total del Ingreso Solidario DNP será de $480.000, dividido en tres giros de $160.000 pesos. Cerca de 2 millones y medio de hogares colombianos se han visto beneficiados con esta ayuda económica que entrega del Estado.

Desde el pasado jueves 21 de mayo, se viene entregando el segundo giro de 160.00 pesos a todos las familias vulnerables en Colombia.

Pero si eres uno de los que aún no ha cobrado. No te preocupes. Recibirás el total de 320.000 pesos. El Departamento de Planeación Nacional anunció que les notificará por mensaje directo al celular dándoles a conocer el beneficio.

¡No se deje engañar! No es necesario participar de bonos, sorteos o inscripciones de ningún tipo para acceder al 'Ingreso solidario'. Absténgase de ingresar o dar sus datos en sitios web que pidan su documento de identificación.

Colombia | Fuente: Gobierno de Colombia

Ingreso Solidario de Colombia | Fuente: Ingreso Solidario

LOS DATOS DE LA PRIMERA ETAPA

El Ingreso Solidario ya se viene entregando a las familiares más vulnerables en Colombia a causa del nuevo coronavirus. El bono de 160.000 pesos ha sido depositado a los beneficiados y ya pueden verificar en sus cuentas. Los que no tiene tienen, les ha llegado una notificación o mensaje de texto al celular. Ahí les dan a conocer en qué entidad financiera pueden ir a abrir una cuenta para que puedan recibir el subsidio.

Los beneficiados han sido seleccionados a través de las base de datos del Sisbén, los ministerios de Trabajo, Salud y Hacienda. El paso del Ingreso Solidario se ha depositado en AV Villas, Bancolombia, Davivienda y Movii.

¿Cómo sabes si ya depositaron el dinero?

Las entidades financieras cuenta con banca móvil o a travès de su página web. También tienen líneas telefónicas.

AV Villas: Consultar tu saldo en la aplicación Banca Movil o en la página web.

Bancolombia: Esta entidad tiene una aplicación y ahí puedes consultar tu saldo en Bancolombia APP. También puedes ingresar a la página web. (¿Eres beneficiario?) Solo tendrás que poner tu número de identificación. O llama al número telefónico: 3430000 en Bogotá o 01-800-0912345 a nivel nacional.

Davivienda: Consulta su saldo en la aplicación DaviPlata o en los números de teléfono: 3383838 Bogotá o 01 8000 12 3838 a nivel nacional.

Movii: En esta entindad puedes consultar directamente en la aplicación.

LO QUE DEBES SABER DEL INGRESO SOLIDARIO

Al igual que Perú y Argentina, Colombia apoyará económicamente a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que enfrentan dificultades debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.

El aislamiento social en Colombia empezó el pasado 18 de marzo, pero la medida era solo para personas mayores de 70 años. Luego se extendió para todos a partir del 24 de marzo. Inicialmente iba hasta el 13 de abril, pero ha sido extendida al 26 de abril. Aunque las personas de la tercera edad no saldrá de casa hasta el 31 de mayo.

Frente a estas medidas, el gobierno de Iván Duque anunció un "Ingreso Solidario" de 160,000 pesos (unos 41,33 dólares).

¿Quiénes son los beneficiarios del Ingreso Solidario?

En la página web del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se señala que los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que no hagan parte de los programas sociales "Familias en Acción", "Colombia Mayor", "Jóvenes en Acción" y "Devolución del IVA" podrán acceder a esta medida social.

¿Desde cuándo se comenzó a pagar el Ingreso Solidario?

Desde la segunda semana de abril hasta final del mes. En total, tres millones de familias serán beneficiadas.

¿Cómo se identificó a los beneficiaciones?

La selección fue realizada por el DNP teniendo en cuenta la információn más actualizada de la base de datos del Sisbén, DPS, MinTrabajo, MinSalud y MinHacienda..

¿Cómo saber si eres beneficiario del Ingreso Solidario?

Todos los ciudadanos colombianos tienen que acceder a la página de ingresosolidario.dnp.gov.co con su célula identificación para ver si eres uno de los beneficiarios.

INGRESO SOLIDARIO EN COLOMBIA

Aqui te dejamos todos los pasos que debes seguir para ver si eres beneficiario del Ingreso Solidario en Colombia.

Dale click en “Consulta giros y beneficiarios en proceso” y de ahí llena todos los datos que se solicitan, como tu célula de identidad, nombre completos y te piden que dejes tu número de celular. Ahí te arrojará el resultado. Si eres uno de los elegidos. te indicará qué días podrás cobrar.

¿Cómo cobrar?

Cuentas bancarias. A los beneficiarios que tengan una cuenta ahorros con una entidad financiera, se les consignará los $160.000 en la misma. Además, esta les notificará el abono vía mensaje de texto.

No tienen cuentas. A quienes sean escogidos y no tengan cuentas en el sistema financiero se les enviará un mensaje de texto a su teléfono celular indicándole la entidad financiera en donde debe abrir su producto digital de fácil uso donde recibirá sus recursos.Para las personas que no tienen cuenta, el Ingreso Solidario se pagará a través de AV Villas, Bancolombia, Davivienda y Movii.

Te sugerimos leer