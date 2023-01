Personal sanitario realiza pruebas de COVID-19 en la plaza de mercado Corabastos en Bogotá (Colombia). | Fuente: EFE | Fotógrafo: Carlos Ortega

Colombia cerró el 2020 con un récord de 16.314 casos nuevos de COVID-19 que elevaron a 1.642.775 el número de personas que han contraído la enfermedad, mientras que informó este jueves de 304 fallecidos para un total de 43.213 víctimas mortales por la pandemia.

La cifra de contagios es superior a la mayor registrada hasta el momento desde que el 6 de marzo se reportó el primer caso, que era de 14.941 el 25 de diciembre, mientras que la de decesos es la más elevada desde el primero de septiembre cuando fueron reportados 389.

A la fecha permanecen activos en el país 86.777 casos, es decir el 5,28 % de los informados, mientras que 1.508.419 aparecen como recuperados, lo que equivale al 91,82 %.

Sobre las nuevas infecciones, las regiones que más acumulan son Bogotá (6.244), Antioquia (2.042), Valle del Cauca (1.345), Atlántico (994), Cundinamarca (907), Risaralda (655) y Santander (548).

Igualmente tuvieron datos elevados en la jornada Tolima (445), Bolívar (368), Boyacá (316), Nariño (294), Norte de Santander (278) y Cesar (272).

Durante la jornada también hubo récord de pruebas procesadas con 83.539, de ellas 34.015 tipo PCR y 49.524 de antígenos, para un total de 8,13 millones de pruebas practicadas.

En cuanto a los decesos, de los cuales 271 corresponden a días anteriores, ocurrieron en Bogotá (87), Norte de Santander (29), Antioquia (28), Tolima (19), Valle del Cauca (18), Cundinamarca (17) y Atlántico (14).

El resto ocurrieron Bolívar y Huila (12); Nariño (9); Quindío (8); Meta (7); Magdalena (6); Boyacá y Risaralda (5); Caldas y Cauca (4); Cesar (3), y Arauca, La Guajira y Putumayo (1).

Con las cifras de este jueves, las regiones que terminan el 2020 con más casos acumulados de coronavirus son: Bogotá (471.155), Antioquia (261.592), Valle del Cauca (137.867), Atlántico (93.975), Cundinamarca (67.160) y Santander (67.114).

Ante el aumento de contagios, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo un "llamado vehemente" para que los ciudadanos se cuiden este 31 de diciembre porque hay cinco o seis ciudades con "pico" y contagios crecientes.

"Lo que hagamos en estos días es fundamental para evitar crecimientos adicionales en casos. Es una responsabilidad en la que debemos evitar reuniones que no sean con convivientes del hogar, no visitar adultos mayores, usar tapabocas de forma permanente, garantizar la ventilación de las viviendas y no participar en reuniones que no sean esenciales", expresó.

(Con información de EFE)

