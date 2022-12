Chen Qiushi se encontraba en la ciudad de Wuhan cuando sucedió el brote de la enfermedad. | Fuente: YouTube

Un abogado, periodista y defensor de los derechos humanos, Chen Qiushi, de 34 años, se encuentra desaparecido desde este último jueves, luego de informar desde la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus, sobre la situación de los pacientes puestos en cuarentena.

De acuerdo con The Washington Post, Qiushi había publicado varios videos de pacientes enfermos de coronavirus, atiborrados en vestíbulos de hospitales, que fueron compartidos en las redes sociales. Después de que sus grabaciones se viralizaran, el joven periodista desapareció. Según la versión de sus familiares y amigos, habría sido puesto en cuarentena forzosa, en un lugar que no les fue revelado. Además, a sus padres se les negó la posibilidad de conversar por teléfono con él.

Chen Qiushi no informó que estuviera padeciendo de ningún síntoma relacionado al virus. Un amigo suyo, que actualmente opera su cuenta de Twitter, confirmó que tuvo contacto con él antes de que desapareciera. Cuando realizaba su trabajo, Chen usaba guantes, lentes de seguridad, un amigo largo de invierno y se rociaba con desinfectante, según explicó él mismo en un video.

Curiosamente, el periodista sospechaba que algo le podía suceder; pensaba que el gobierno chino podría censurarlo, por lo que sus amigos más cercaons tenían acceso a sus perfiles, además de tener instrucciones de cambiar las contraseñas si pasaban más de 12 horas sin noticias suyas.

“Tengo miedo. Frente a mí está la enfermedad, detrás de mí está el poder legal y administrativo de China. Pero mientras esté vivo, contaré lo que he visto y lo que he escuchado. No tengo miedo de morir. ¿Por qué debería temerle, Partido Comunista?”, se le escucha decir al también abogado en uno de sus videos.

DETENIDO Y SILENCIADO POR HACER CIRCULAR “RUMORES”

Li Wnliang.ha, un médico chino que informaba sobre el nuevo coronavirus, fue detenido y silenciado a principios de enero por la policía de Wuhan, que lo acusó de hacer circular “rumores”. Tras contraer la enfermedad, el joven falleció la semana pasada, provocando un aumento en las protestas contra el gobierno por parte de un buen sector de la población.

Antes de que la ciudad de Wuhan entrara en cuarentena, Chen se encontraba también investigando e informando sobre alcances del brote, utilizando herramientas tecnológicas para sortear las restricciones del gobierno chino en Twitter y YouTube. En dicho momento el joven periodista denunció que todas sus cuentas habían sido eliminadas, pues creía que el gobierno buscaba ocultar el verdadero alcance del brote.

