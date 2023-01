Gobierno chino expulsó 13 comunicadores estadounidenses por calificativos de Donald Trump. | Fuente: AFP

Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara de “virus chino” al nuevo coronavirus, 13 periodistas estadounidenses fueron expulsados de China cuando cubrían informaciones sobre esta pandemia que tiene en vilo al mundo entero.

Los reporteros retirados del territorio oriental deben entregar sus credenciales de prensa en un periodo no máximo de dos semanas, ellos pertenecen a los periódicos Washington Post, The New York Time y Wall Street Journal. Este último sufrió la baja de dos de sus trabajadores al ser expulsados, también de China, en febrero último.

A través de un comunicado de prensa, diversos medios estadounidenses indicaron que los periodistas están en calidad de ‘peones’ por una rivalidad diplomática entre dos potencias mundiales y pese a ello, “los periodistas iluminan el mundo en que vivimos. Con esta medida, China se está oscureciendo".

Por su parte, el New York Times y el Washington Post expresaron que esta medida china es “lamentable” en medio de una crisis mundial en un momento donde estar informado es más necesario que nunca.

El gobierno chino indicó que dicha decisión fue optada por la medida “escandalosa” de los estadounidenses al limitar al máximo de periodistas connacionales a trabajar en los cinco medios de comunicación del ‘Gigante asiático’ instalados en USA.

El calificativo de "virus chino", según Trump, ya fue usado por Pompeo y desde entonces no se habla más que de "virus chino" o "virus Wuhan” y el pasado lunes, fue puesto en la palestra por un tuit del mandatario estadounidense. (AFP)

