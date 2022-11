La pareja pide el derecho a tener la custodia de su hijo que nació tras un proceso de fecundación 'in vitro'. | Fuente: AFP | Referencial

El primer juicio por la custodia de menores de una pareja homosexual en China se realizará dentro de poco. De acuerdo con el portal Sixth Tone, Betty Zhang ha sido la primera en lograr que el tribunal de Zhoushan acepte dicha demanda.

En China, país en donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal, Zhang y su pareja rompieron a finales de 2019 tras nueve años juntas desde que contrajeron matrimonio en Estados Unidos (el cual no es reconocido por las autoridades chinas). Es aquí donde la pareja se sometió a un proceso de fecundación 'in vitro' tras el que cada una dio a luz a un bebé. La pareja de Zhang le impidió ver a sus hijos después de echarla de casa y, cuando ésta acudió a la Policía, no solo le dijeron que no podían hacer nada sino que la amenazaron con detenerla si no se marchaba, tras lo que le exhortaron a presentar su caso ante la Justicia. Todavía no se ha fijado una fecha para el juicio, previsto originalmente para este mes, ya que la expareja de Zhang ha solicitado que se celebre en Pekín, retrasando así los plazos establecidos. La mujer de 35 años ha reclamado la custodia de ambos pequeños -un niño y una niña- pero asegura que lo único que quiere es tener "lo que tendría cualquier familia heterosexual", es decir, derecho a visitar periódicamente a los dos menores. No obstante, según la ley china, Zhang solo tiene relación biológica con su hija, pero no con su hijo, ya que fue su pareja quien puso el óvulo y quien gestó ese embarazo, razón por la que no solo tiene pocas posibilidades de obtener la custodia del pequeño sino que incluso se le podrían denegar los derechos de visita.

SITUACIÓN EN CHINA

En los últimos años, miles de familias LGBTI han creado familias en China, ayudados por una red clandestina de agencias de gestación subrogada, una práctica que, al igual que los matrimonios homosexuales, no ha sido legalizada en el país asiático. Según Hu Zhijun, director de PFLAG -la mayor organización LGBTI en China-, actualmente unos 100.000 niños están siendo criados por familias de ese colectivo en el país oriental. El caso de Zhang ha generado una gran controversia en las redes sociales chinas, donde cada vez más voces se alzan reclamando al Gobierno que legalice los matrimonios homosexuales, y grupos como PFLAG creen que esta atención podría ayudar a convencer a los legisladores para que den pasos al respecto.

EFE

