Autoridades sanitarias de China confirmaron el primer caso de una víctima fatal a raíz del misterioso brote de neumonía que los especialistas atribuyen a un nuevo virus de la misma familia del SARS.

En una nota, la Comisión de Salud de la ciudad de Wuhan (en el centro del país) señaló que de las 41 personas diagnosticadas con el nuevo tipo de coronavirus, una ha fallecido y siete se encuentran en estado grave.

Inicialmente, las autoridades locales habían mencionado que 59 personas fueron afectadas por el brote, pero la comisión aclaró que solamente en 41 casos eso se había confirmado.

El brote causó alarma debido al vínculo con el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS, en inglés), que provocó la muerte de 349 personas en China continental y otras 299 en Hong Kong hace más de una década.

Las autoridades chinas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han dicho que la causa del nuevo brote es de un nuevo coronavirus.

El brote se confirmó por primera vez el 31 de diciembre en Wuhan, una ciudad del centro de China con una población de más de 11 millones.

"No se han detectado nuevos casos desde el 3 de enero de 2020", aseguró la comisión de salud. "En la actualidad, no se han encontrado infecciones entre el personal médico y no se ha hallado evidencia clara de transmisión de persona a persona". añadió.

De acuerdo con la comisión, los pacientes eran principalmente operadores comerciales en un mercado de mariscos de Wuhan, que se cerró el 1 de enero como resultado del brote.

Preocupación generalizada

Desde entonces, las autoridades de Hong Kong -que sufrió graves daños por el SARS en 2002-2003- han tomado precauciones, incluida la intensificación de la desinfección de trenes y aviones, y el control de pasajeros.

China, por su parte, ha descartado una nueva recurrencia del SARS.

El brote se produce justo antes del período de viaje anual más ocupado de China, cuando millones de personas toman autobuses, trenes y aviones para las vacaciones del Año Nuevo Lunar, a fines de enero.

Las autoridades de Hong Kong han dicho que 48 personas han sido hospitalizadas en los últimos días después de regresar de Wuhan y mostrar síntomas similares a la gripe, pero no se confirmó que ninguna haya contraído el virus misterioso.

Los residentes de la ciudad, preocupados por el brote, se apresuraron a comprar máscaras en las farmacias locales.

La proximidad de las vacaciones ha generado preocupaciones también en Taiwán, donde los funcionarios instaron al ministerio de salud y bienestar de la isla a fortalecer los controles de cuarentena en los aeropuertos.

La embajada de Estados Unidos en China advirtió el martes que los estadounidenses que viajan por el país deben evitar los animales y el contacto con personas enfermas.

Generalmente los coronavirus causan enfermedades benignas en humanos (como la gripe), pero algunos como el SARS o el MERS (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente) han dado lugar a graves epidemias.

(Con información de AFP)

