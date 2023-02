Análisis del politólogo Nicolás Freire | Fuente: RPP

El estallido de la clase media baja en Chile es un problema que no comenzó con el segundo mandato de Sebastián Piñera (marzo de 2018) sino desde el retorno a la democracia (1990) y los abusos del modelo económico vigente, opinó el politólogo Nicolás Freire.

Freire compartió con RPP Noticias su lectura de la crisis en Chile. Para él, hay clima de agobio, y de abusos heredados desde la dictadura de Augusto Pinochet (1974 – 1990) que continuaron “a través de algunos matices” y que han encontrado una salida, mediante protestas.

“Tiene que ver no con el alza del metro, tiene que ver con pensiones miserables, con el tema de la polución de las farmacias. Tenemos una realidad muy cercana, en Arica, la gente de Arica, por lo caro del medicamento va a comprar a Tacna”, comentó.

“Se puede resumir en un hartazgo contra los abusos del modelo económico y de cómo ese modelo económico ha hecho un amarre institucional. Agrégale que no ha sabido la clase política canalizar el descontento ciudadano, no han sabido moderar un modelo económico que es tremendamente fuerte, implementado en dictadura”, añadió.

La clase media baja de Chile se rebela contra la desigualdad. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PABLO VERA

Pérdida de credibilidad

Freire explicó que, contrariamente, a lo que piensa la comunidad internacional sobre el respeto que guardan los chilenos a sus fuerzas de seguridad, en realidad aquello “es como un envase” o el “recuerdo de un temor”, porque estas instituciones han perdido mucha credibilidad por casos de corrupción ventilados en la prensa.

Con respecto a cómo gestiona la crisis el Gobierno de Sebastián Piñera, dijo que “es tardía” porque hubo silencios y que incurre en un error político al no convocar a los actores sociales y obstinarse en que solo participen del diálogo las fuerzas políticas.

“Mientras esto quede en esferas política y no incluyen actores sociales será muy difícil. Piñera lo hace cometiendo otro error, volviendo a centrarse en el tema del metro. No, la gente ya no está en la calle por el tema del metro, está en la calle por un montón de factores de lo que él se va a hacer cargo y esto tampoco puede terminar sin el anuncio de la salida de una buena parte del gabinete”, aseguró.

