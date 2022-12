Según datos de Migraciones es posible que antes de que culmine el 2019, la migración venezolana en Perú alcance el millón de personas. | Fuente: AFP

El éxodo venezolano se vive en toda Sudamérica. No hay país sudamericano que se escape de la presencia de venezolanos que huyen de la crisis económica y social en la que viven. Chile es uno de esos países que ha recibido a miles de ellos, quienes han cambiado los indicadores demográficos del país. Según las últimas cifras demográficas en Chile, desde 1990 hasta 2017 los migrantes peruanos eran la mayor comunidad de extranjeros en el país sureño, seguidos por argentinos, bolivianos y ecuatorianos. Este panorama ha cambiado radicalmente ahora, según explicó el diario La Tercera.

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en Chile hay alrededor de 1’251.225 extranjeros hasta diciembre de 2018. De estos, 228,233 son venezolanos (representando el 23% de extranjeros), luego vienen los peruanos con 223,923 (es decir 17,9% de los extranjeros), en seguida los haitianos (179,338 personas) y los colombianos (146,582 personas)

Cambiar el pe’ por el po’: la migración peruana en Chile

Según la socióloga Iskra Pavez, consultada por el diario chileno, la comunidad peruana migró a chile debido al carácter político. Es por ello que las primeras oleadas inician en la década del 90. “Eran personas que fueron exiliadas por parte del gobierno de Alberto Fujimori. A raíz de eso, el país cayó en una crisis económica e institucional, razón por la que emigraron más peruanos a Chile”, indica.

“Hoy, como están las cosas, todo indica que la migración peruana se va a estabilizar, principalmente porque la comunidad ya está asentada y con una segunda generación que ha sido recibida con mayor apertura”, explica Pavez, De esta forma la socióloga explica que la estabilidad económica de Perú ha hecho esto posible.

La discriminación cambia de grupo: ahora son los venezolanos

Medardo Aguirre, director del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca, no niega que la sociedad chilena sea discriminadora. “El prejuicio o desconfianza de los chilenos hacia la migración peruana ha pasado a segundo plano y se ha trasladado hacia otros grupos de las denominadas nuevas migraciones, especialmente la haitiana y colombiana. Creo que la migración peruana en estos momentos ya ha sido aceptada y asimilada por la sociedad chilena”, comenta.

De hecho, que el panorama de la discriminación se voltea a otro grupo humano, con mayor fuerza: los venezolanos. Sin embargo, esto no exime que se presente cierto rechazo al peruano en Chile. La socióloga Iskra Pavez cree que esto estaría más relaciona con la Aporofobia, es decir rechazo o miedo a la gente pobre. De ahí que no se le discrimina al europeo en Chile, si no a migrantes de países pobres. En síntesis, Venezuela sigue haciendo noticia.

Miles de venezolanos protestan frente a las embajadas de Venezuela en diversos países de Sudamérica. En esta foto una manifestación en la de Argentina (30/04/2019) | Fuente: AFP

