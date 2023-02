El jugador chileno dibujado respondió el tuit de la madre del menor. | Fuente: Composición | Twitter: @nina_rubylips

Un menor ha enternecido las redes sociales. Ello luego de que su madre contara en su cuenta de Twitter que su hijo, al no verse en las posibilidades de adquirir las figuritas del albúm de la Copa América, las terminara dibujando sin quejarse.

“A mi gordito le regalaron un álbum de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar!", narró la madre.

Al pequeño Ignacio le habían regalado el albúm de la Copa América y le solicitó a su madre que le compre figuritas para irlo completando. Sin embargo, su madre le explicó que tenían gastos que realizar.

La reacción del menor fue aplaudida por usuarios, ya que según contó la madre, lejos de molestarse aceptó la negativa y él mismo dibujó las figuritas. Este gestó llamó la atención de los usuarios, en especial del jugador de la Selección de Chile, Arturo Vidal.

“¡Gracias amigo Ignacio por dibujarme! ¡Eres un crack! Los sueños sí se cumplen, ojalá nos podamos conocer”, escribía el futbolista del FC Barcelona en Twitter junto a una fotografía de Ignacio.

El tuit de la madre, que cuenta hasta el momento con más de 1,800 retuits y 7,500 me gusta, se convirtió en viral, llegó hasta el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile. Ellos, junto a Panini, decidieron regalarle todas las figuritas para que pueda completar su álbum.

Además, el joven también tuvo la oportunidad de poder fotografiarse con una gran réplica de la Copa de América 2015. Cientos de usuarios se emocionaron con la emotiva historia del pequeño de 10 años y ofrecieron a su madre todo tipo de detalles como camisetas, figuras o álbumes completos.

