Chile sufre de un aumento de casos, pese a ser uno de los países con mayor tasa de vacunados. | Fuente: AFP

La región Metropolitana de Santiago de Chile comenzó este sábado una nueva cuarentena total como medida de seguridad sanitaria ante el aumento de casos diarios de la COVID-19 pese a una exitosa campaña de vacunación masiva.

Es la tercera vez que las autoridades sanitarias decretan esta medida excepcional de confinamiento masivo desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el país, el pasado 3 de marzo de 2020.

Las restricciones en la capital, que afectan a más de 7 millones de ciudadanos, contemplan la excepción para las personas inmunizadas que dispongan del pase de movilidad entregado por el gobierno para circular en el interior de su comuna (municipio) durante el día, ya que todavía rige el toque de queda nocturno impuesto al comienzo de la pandemia.

La medida ha despertado voces a favor y en contra. Aunque algunos apoyan el control sanitario, otros señalan que las personas de menores recursos necesitan salir a trabajar.

"Me puede gustar o no gustar, pero creo que es necesario", dijo a la AFP Pascual, un hombre de 75 años que no dio su apellido. "Hay mucha gente que tiene que salir porque no tiene qué comer, tiene que trabajar en algo. No es la mejor solución, pero es la única que hay en este momento".

Cifras de la pandemia

Chile registró este sábado 7 624 casos y 107 muertes por la COVID-19, lo que suma un total de más de 1,4 millones de contagios y más de 30 000 decesos.

Al mismo tiempo, el país sudamericano ya vacunó con al menos una dosis a 11,3 millones de personas, y con dos a 8,8 millones de los más de 15,2 millones que comprenden la población objetivo -de los 19 millones de habitantes de Chile-.

Sin embargo, el rápido avance de la vacunación no ha evitado que los casos sigan aumentando. (AFP)

