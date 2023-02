El hombre siguió a la joven turista, abusó sexualmente de ella y la asesinó. | Fuente: Captura YouTuve

Ronnakorn Romruen. un hombre tailandés, fue condenado a muerte por haber violado y asesinado, bajo los efectos de metanfetaminas, a una turista alemana en abril. El cuerpo de Miriam Beelte, de 27 años, fue encontrado escondido bajo un montón de piedras y hojas, en Koh Sichang, una isla muy turística del golfo de Tailandia.

"El tribunal lo condena a la pena de muerte, habida cuenta del asesinato cometido para tapar su crimen", anunció el tribunal, que publicó su veredicto la semana pasada. El caso de este basurero de 24 años estuvo agravado por que mató a la mujer, que trataba de huir tras haber sido violada, golpeándole la cabeza con piedras.

El acusado, que actuó bajo los efectos de las metanfetaminas, reconoció los hechos. Previamente, la prensa local difundió el video grabado por cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió la agresión en las que se va a la mujer caminando sola y a su agresor siguiéndola.

Así siguió el agresor a su víctima

Violencia contra turistas en Tailandia

Tailandia suele ser un lugar seguro para el turismo, también para las mujeres que viajan solas, y el país suele recibir a unos 40 millones de visitantes al año. Sin embargo, en el 2014, el descubrimiento de los cuerpos de dos turistas británicos en la playa de Koh Tao causó una gran conmoción, en particular porque la escena del crimen no fue acordonada y se difundieron las fotos de los cuerpos.

Dos inmigrantes birmanos fueron declarados culpables del crimen y condenados a muerte, pero en la actualidad siguen encarcelados. En Tailandia, suele conmutarse las pena de muerte por la cadena perpetua. Con todo, en junio de 2018 se llevó a cabo una ejecución, la primera desde 2009. (Con información de AFP)

