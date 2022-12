Japón da reconocimiento legal a los padres que usan óvulos y esperma donados | Fuente: AFP

Japón aprobó este viernes una reforma legal para reconocer como padres legales a las parejas casadas que han tenido hijos mediante reproducción asistida usando óvulos o esperma donados.La nueva normativa, que se añade como una provisión especial del Código Civil del país, llevaba en estudio desde 2013 y fue aprobada con el apoyo tanto de la coalición gobernante como de la oposición, según la información recogida por la agencia de noticias Kyodo.La reforma entrará en vigor un año después de su promulgación.Las normas de reconocimiento legal parental bajo el derecho civil actualmente en vigor en el país datan de hace más de 100 años y carecen de disposiciones sobre inseminación artificial o in vitro usando células reproductivas de donantes.

Japón llevaba tiempo debatiendo cómo eliminar las incertidumbres legales sobre la paternidad de los nacidos mediante estas técnicas.La nueva ley estipula que una mujer que da a luz usando óvulos de una donante es legalmente la madre del bebé, y no la donante.Así mismo, la provisión establece que el marido que consiente a su esposa que dé a luz usando el esperma de un donante no podrá negar que es el padre legal del nacido.La normativa, sin embargo, no otorga a estos niños el derecho a solicitar la divulgación de la identidad de los donantes, es decir, sus padres biológicos, lo que ha generado críticas por parte de grupos de representantes.La nueva legislación no cubre otras cuestiones, como la compra y venta de óvulos y espermatozoides ni la gestación subrogada, para las que se considerarán medidas en los próximos años.

