La mujer yazidi confrontó a su violador en un programa de televisión. | Fuente: Video The Independent

“¿Tienes sentimientos? ¿Tienes honor? Tenía 14 años, la misma edad que tu hija, tu hijo o tu hermana. Destruiste mi vida, me robaste todos mis sueños. Fui secuestrada por Isis, por ti, pero ahora conocerás el significado del tormento, la tortura y la soledad. Si tuvieras sentimientos no me hubieras violado cuando tenía 14 años”, dijo Ashraq Haji Hamid antes de desmayarse durante un programa televisivo, en donde pudo mirar cara a cara a su violador y secuestrador y enfrentarlo, en un clip que ha sido recogido por The Independent.

La joven tenía 14 años cuando fue secuestrada por Isis, separada de su familia y vendida por 100 dólares como esclava sexual. Cinco años después, ahora con 19, la joven ha tenido la valentía de confrontar al hombre que la compró y la violó varias veces al día durante años.

Mientras la joven le increpaba los delitos cometidos, Abu Hamam, quien actualmente se encuentra en una cárcel en Irak, estaba de pie frente a ella con las esposas puestas y no pronunciaba palabra. Todo fue grabado por las cámaras del programa de televisión, incluso el momento en el que la joven se desvanece.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la mujer se encuentra con su violador desde que escapó de Isis. Tras huir de su calvario viajó a Alemania en el 2015, con el propósito de iniciar una nueva vida, sin embargo, su violador la encontró en las calles de Stuttgart y la amenazó diciendo que sabía en dónde vivía.

En la entrevista televisiva, antes de confrontar a su violador, Ashraq Haji Hamid confesó haber estado secuestrada junto a otras 400 mujeres y niñas, las más pequeñas de nueve años. Todas fueron llevadas hasta Moscul, luego de ser secuestradas en Siria para ser vendidas como esclavas sexuales.

Desde que el sujeto la compró, la violaba cerca de tres veces al día, y también la golpeaba luego de hacerlo. “Era solo una niña y no entendía nada”, contó la joven al entrevistador y confesó que siempre intentaba luchar contra él, pero sin éxito pues este la golpeaba brutalmente. Al año, miles de niñas, adolescentes mujeres yizadíes son secuestradas por el Estado Islámico y vendidas.

