Imelda Marcos (izquierda) y partes de los seguidores intoxicados (derecha).

Los hijos de Imelda Marcos, Imee y Bongbong, se han disculpado por la intoxicación alimentaria que sufrieron el miércoles más de 450 simpatizantes en la fiesta de 90 cumpleaños de la exprimera dama de Filipinas, esposa del fallecido dictador Ferdinand Marcos, y prometieron ayudar a los enfermos. "Mi madre y toda la familia estamos ayudando a que todos los afectados reciban la atención médica necesaria. Nos vamos a asegurar de que todos estén bien", anunció en sus redes sociales Imee, flamante senadora tras gobernar durante nueve años la región de Ilocos Norte, feudo de los Marcos.

Imee prometió también visitar a las víctimas que siguen en los hospitales, mientras que su hermano Bongbong -que suena como posible candidato a la carrera presidencial de 2022- se disculpó por lo sucedido y se comprometió a ayudar a los enfermos hasta que estén totalmente recuperados. Un total de 456 pacientes fueron ingresados al hospital, según el secretario filipino de Sanidad, Francisco Duque, quien explicó que todo apunta a que la intoxicación estuvo causada por una bacteria de la familia de los estafilococos.

Las autoridades sospechan que el origen de la intoxicación puede ser o la carne en adobo -plato nacional filipino- o el huevo, pero también se va a analizar el agua embotellada servida en el acto, aunque los resultados no se conocerán hasta dentro de tres días. "La bacteria probablemente se propagó por una mala manipulación de los alimentos, o bien porque los alimentos no estaban bien refrigerados o porque no se cocinaron lo suficiente", indicó Francisco Duque.

La familia del dictador

Imelda -viuda del fallecido dictador Ferdinand Marcos- cumplió 90 años el martes de la semana pasada. Al día siguiente, hubo una celebración con más de 2.500 simpatizantes en un centro deportivo de Manila, donde se sirvieron dos menús: uno para los invitados VIP y otro para los invitados regulares, grupo que padece la intoxicación. "Nuestra familia no organizó el evento, solo estábamos invitados. La comida vino de diferentes donantes", aclaró Imee.

Imelda terminó el pasado 30 de junio su mandato de nueve años como congresista por Ilocos Norte, aunque ahora son sus hijos Imee y Bongbong continúan con un amplio respaldo popular sus carreras políticas.

Se estima que durante las dos décadas que gobernaron Filipinas, Ferdinand e Imelda Marcos amasaron una fortuna ilícita de 10.000 millones de dólares, aunque la exprimera dama ha afrontado centenares de procesos judiciales a su regreso a Filipinas sin pisar la cárcel. El pasado noviembre recibió por primera vez una condena de al menos 42 años de prisión por siete delitos de corrupción cometidos entre 1968 y 1984, cuando era gobernadora de Manila; aunque la sentencia no es firme y está pendiente de la apelación. EFE

