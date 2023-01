Genichi Mitsuhashi en su entrenamiento ninja. | Fuente: Cortesía (vía AFP)

Una universidad en Japón otorgó recientemente una maestría de estudios sobre los ninjas a uno de sus estudiantes, por primera vez en el archipiélago. Genichi Mitsuhashi, de 45 años, estudió dos años en la universidad de Mie (centro), región considerada la cuna histórica de los ninjas, mercenarios y espías del Japón feudal, además de expertos en artes marciales.

Más allá del estudio histórico, su diploma incluía una parte práctica, que Mitsuhashi ejecutó al pie de la letra. "Aprendí que los ninjas trabajaban como campesinos por la mañana y se entrenaban en artes marciales por la tarde", explicó a la AFP. El estudiante cultivó verduras y practicó técnicas de artes marciales, además de estudiar la historia de los ninjas.

Un grupo selecto de estudiantes

Hotelero de profesión, Mitsuhashi practica también el kung-fu (arte marcial de origen chino) y el shorinji kempo, un arte marcial nipón. Igualmente enseña técnicas de combate ninja en su propio 'dojo' (lugar donde se practican estas artes). El tesón de Mitsuhashi en el estudio de los ninjas dejó asombrados a sus propios maestros.

"No me esperaba que se comprometiera hasta ese punto", confesó a la AFP Yuji Yamada, profesor de historia y responsable del centro de estudios sobre los ninjas de la universidad de Mie, creado en 2017. "Contamos con unos tres estudiantes cada año [...]. Nos llegan muchas solicitudes desde el extranjero, pero tengo que insistir en una cosa: es una enseñanza sobre los ninjas, no es para convertirse en uno", precisó.

(Con información de AFP)

