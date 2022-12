La presidencia no indicó qué vacuna usaría el jefe de Estado. | Fuente: AFP

El presidente Joko Widodo de Indonesia anunció el miércoles que será el primer indonesio en recibir la vacuna contra la COVID-19, durante una campaña que será gratuita para todos.

"Anuncio hoy que la vacuna contra la COVID-19 será gratuita para todos los ciudadanos. Y que yo seré el primero en recibirla" escribió el dirigente en su cuenta twitter.

Así "no habrá ninguna razón para que la gente no se vacune o dude de la seguridad" agrega. La presidencia no indicó qué vacuna usaría el jefe de Estado y cuándo podría iniciarse la campaña de vacunación.

Indonesia ha recibido promesas de entrega acumuladas por más de 350 millones de dosis, según el Global Health Innovation Center de la universidad estadounidense Duke. Es insuficiente para proporcionar dos dosis a su población de cerca de 270 millones de habitantes.

El país es el más afectado del sudeste asiático por el virus con cerca de 630.000 casos y más de 19 000 fallecimientos debidos a la COVID-19.

Sin embargo se considera que la magnitud de la epidemia en el archipiélago es mucho mayor, ya que los índices de test por habitantes son bajos.

