“Los voy a cagar por violentos y pelotudos”, escribe Ofelia Fernández en su cuenta de Twitter. Suele utilizar esta red social para exponer sus ideas y, en algunas ocasiones, para defenderse de los ataques de los que suele ser víctima. Ser feminista, defender el derecho de las mujeres a acceder al aborto legal gratuito y tener solo 19 años la han convertido en un blanco perfecto para las críticas de los argentinos más conservadores.

Pero Ofelia parece no temerle a nada. A lo largo de los años, se ha hecho famosa por sus ideas, sus potentes discursos y su capacidad para hacer política desde las calles, “junto al pueblo”, como ella dice. A los 15 años fue electa fue como la presidenta más joven de su escuela en Buenos Aires, y a los 17 se convirtió en uno de los principales rostros de las protestas estudiantiles. Cuando cumplió la mayoría de edad, pasó a ser una de las voces defensoras de los derechos de las mujeres, cuando el Senado le dijo no al aborto legal en medio de multitudinarias protestas que se tiñeron de verde.

Ofelia quiere cambiarlo todo. Ha sido su inteligencia, la frescura de sus palabras y su habilidad para conectar con los sectores populares lo que la ha llevado a ser respaldada por miles de jóvenes, que siguen sus propuestas a través de dinámicos videos que comparte en sus redes sociales, sobretodo en Instagram.

“¿Está el sistema político preparado para que entremos las pibas? La respuesta: no me importa, lo haremos a las patadas. Así es como las mujeres y la juventud ganamos todo lo que tenemos y así también peleamos por lo que falta, porque nadie nunca nos regaló nada”, dijo en medio de uno de sus discursos más emotivos en campaña.

Militante del Frente Patria Grande, Ofelia fue incluida como candidata a legisladora por el Frente de Todos, liderado por Alberto Fernández y Cristina Fernández, con el número 3 de la lista de la coalición para la legislatura porteña. Una vez electa, ha sido destacada por varios portales internacionales como “la legisladora más joven en Latinoamérica”, y eso no le genera un peso sobre los hombros.

“NO ME DIGAS CHIQUITITA”

Ofelia no llega al 1.60 de estatura, pero eso no le ha impedido a sentarse a debatir con panelistas 20 o 30 años mayores que ella. Cuando tenía solo 17 años, un periodista argentino quiso silenciarla haciendo alusión a su corta edad, y Ofelia se defendió, como suele hacerlo, sin miedo a quienes no la toman en serio: “No me digas chiquitita”, le respondió Fernández al comunicador que osó subestimarla.

Ofelia ostenta su juventud, sin escuchar a quienes la minimizan por “no tener experiencia”. La impotencia que siente, afirma, la transformará en "mejores oportunidades para todos, todas y todxs". Está claro que el lenguaje inclusivo es uno de sus sellos distintivos.

"Sean felices que se asoma el futuro", escribió en su cuenta de Instagram este domingo cuando salió de votar. Una sonrisa inmensa marcaba su rostro, uno que da esperanza a los jóvenes del presenta, que creen que Argentina, por fin, está despertando.

