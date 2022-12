Miles de hinchas intentan ingresar a la Casa Rosada (casa de gobierno) desde la mañana de este jueves para ver el féretro de Diego Armando Maradona. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio RONCORONI

El velatorio de los restos de Diego Armando Maradona se extenderá tres horas más de lo previsto, hasta las 19:00 horas locales (17:00 horas en Perú ) de este jueves, debido a las miles de personas que aún esperan ingresar a la capilla ardiente instalada en la Casa Rosada, se anunció oficialmente.

La decisión fue adoptada luego de que se registraran incidentes que la policía reprimió con balas de goma y gases cuando las fuerzas intentaron poner un límite al ingreso y un grupo reaccionó violentamente.

Una fuente allegada a la familia dijo que, en vista a la prolongación, es probable que el entierro "no sea hoy" jueves, ya que los planes eran que sea realizado antes del anochecer. Los restos de Maradona, fallecido el miércoles a los 60 años, serán enterrados en un cementerio privado de la periferia norte de la capital argentina.

Miles desfilan ante el féretro.

Desconsolados tras la muerte del ídolo popular, miles de argentinos despiden a Maradona en un interminable desfile frente al féretro cubierto con la bandera Argentina y las casacas de la Albiceleste y de Boca Juniors con el número '10'.

Con los puños en alto o la mano en el corazón, los fanáticos pasan frente a los restos del ídolo muerto el miércoles a los 60 años por un paro cardíaco.

Inicialmente, el portavoz de Maradona, Sebastián Sanchi dijo que el entierro del 'Pide de Oro' se iba a realizar este mismo jueves en la tarde en el cementerio Jardín de Paz. También se informó de un cambio de último momento de acortar el velatorio de tres días a uno, a pedido de la familia. No obstante, el periodista argentino de la cadena Fox Sports, Maxi Palma, dijo a RPP Noticias que esta decisión se estaba reconsiderando ante la demanda del público que asiste masivamente a las exequias.

Seguidores de Diego Armando Maradona a las puertas de la Casa Rosada. | Fuente: EFE

El inicio del velatorio, poco después de las 6:00 horas locales estuvo marcado por algunos forcejeos entre los hinchas que impacientes por entrar derribaron algunas vallas, luego de pasar una noche en vigilia.

Sus hijas Dalma, Giannina y Jana permanecen en la Casa Rosada, igual que su exesposa Claudia Villafañe, sus hermanas y otros miembros de la familia y amigos, aunque a resguardo de la prensa.

Diego "es pueblo"

"Él es un genio, él es pueblo, es nosotros, la vida, el amor", señaló Andrés Quintero, un restaurador de 42 años que viajó dos horas desde la ciudad de Tigre para rendir tributo a Maradona.

Un enorme lazo negro atraviesa la entrada de la Casa Rosada que luce la bandera a media asta en señal del duelo nacional por tres días.

"No lo puedo creer, esto no está pasando, Diego no puede estar muerto", clamaba un hombre visiblemente afectado al salir de la sede gubernamental. Entre sollozos se arrodilló y no pudo volver a ponerse en pie sin la ayuda de familiares.

Al inicio del velatorio se registraron algunos forcejeos entre la Policía y grupos de hinchas que pugnaban por entrar a la Casa Rosada, donde están los restos de Maradona. | Fuente: AFP

Según el resultado preliminar de la autopsia, sufrió una "insuficiencia cardíaca aguda, en un paciente con una miocardiopatía dilatada, e insuficiencia cardíaca congestiva crónica que generó edema agudo de pulmón".

"Fue el mejor del mundo, lo vamos a extrañar y nos rompió el alma con su partida", dijo Diego Armando Cabral, un albañil de 29 años que fue bautizado en honor al futbolista.

Portando la camiseta del club Boca Juniors, se aprestaba a entrar "lleno de una emoción que no se puede explicar" para dar el último adiós a la leyenda deportiva. (con información de AFP)

Un crespón negro sobre la entrada de la Casa Rosada donde es velado Diego Armando Maradona, mientras miles de personas esperan su turno para entrar a ver el féretro. | Fuente: AFP

