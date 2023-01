Nuestro compatriota se encuentra varado en Argentina desde que inició la pandemia. | Fuente: AFP

[Actualización] Cancillería responde

Luego de que el caso fuera dado a conocer por el Rotafono, la Cancillería informó a RPP Noticias que Wilfredo Arriaga Serrano estará retornando al Perú en un vuelo del día lunes.

El peruano Wilfredo Arriaga Serrano, natural de Cusco, hizo un pedido de ayuda a través del Rotafono, ya que debido al cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus se ha quedado varado en Argentina por más de cuatro meses.

El hombre contó que viajó a La Plata en febrero para someterse a un tratamiento por la hipertensión que padece, y cuando iba a retornar al Perú -en marzo- se dispuso el cierre de fronteras.

Arriaga dijo que está viviendo en la casa de una familia argentina que lo ha acogido, pero su permiso de permanencia ya venció y ya no tiene dinero para mantenerse. Además, aseguró que no reciben información clara de parte del consulado peruano.

“Me encuentro varado en la República de Argentina, al igual que muchos compatriotas, y no pude volver por esta pandemia. La verdad es que no tenemos mucha información. Y yo me he quedado sin ningún medio económico”, comentó.

“Por favor, rogaría que, si por intermedio de ustedes, gestionar alguna ayuda para repatriarnos. Las cosas están muy complicadas acá”, sentenció.

El caso de Wilfredo Arriaga es uno de los tantos de peruanos varados en distintos países del mundo debido a la pandemia del nuevo coronavirus. El cierre de fronteras les impide regresar y en muchos casos ya no tienen dinero para solventarse gastos básicos, como alimentación.

