Semifinales de la Copa Libertadores | Fuente: Difusión

Copa Libertadores 2019. | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | La semifinales del torneo continental de clubes será argentina y brasileña. En acción tendremos a River Plate vs. Boca Juniors y Gremio vs. Flamengo. Serán dos partidazos, que no te lo puedes perder. Aquí en RPP.pe te damos todos los detalles para que sigas minuto a minuto las incidencias de estos duelos internacionales.

Fecha y hora de las semifinales de la Copa Libertadores

Los primeros en saltar al campo fueron River Plate y Boca Juniors. El cuadro millonario venció 2-0 a los xeneizes en el estadio Monumental de Núñez. Aún queda la rueda de revanchas, que será en tres semanas.

La semifinal brasileña entre Gremio y Flamengo se jugará el miércoles 2 de octubre en el Arena Do Gremio. La cita es a las 9:30 p.m. (horario en Brasil/ En Perú será las 7:30 p.m.).

Canales que transmitirán EN VIVO los partidos de ida por la semifinal de la Libertadores

Los partidos entre River Plate vs. Boca Juniors y Gremio vs. Flamengo serán transmitido por FOX Sports (Latinoamérica). En Brasil estará a cargo de SporTV. El minuto a minuto de ambos duelos los puedes seguir en RPP.pe.

Semifinal ida de la Copa Libertadores

País Hora Argentina 9:30 p.m. Brasil 9:30 p.m. Uruguay 9:30 p.m. Chile 9:30 p.m. Perú 7:30 p.m. México 7:30 p.m. España (Miércoles y Jueves) 2:30 a.m. Colombia 7:30 p.m. Ecuador 7:30 p.m. Estados Unidos (Miami) 8:30 p.m Estados Unidos (Nueva York) 8:30 p.m. Estados Unidos (Chicago) 7:30 p.m.

