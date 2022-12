La joven se encontraba embarazada de cinco meses cuando los delincuentes la atacaron. | Fuente: Flickr | Referencial

Nadia Riveros, una joven de 22 años, tuvo un aborto luego de que un grupo de delincuentes atacara a ella, a su madre y a su tío a la salida de un hospital en Buenos Aires, Argentina. La madre recibió incluso un impacto de bala al resistirse al robo del vehículo.

Según informó Infobae, el hecho ocurrió el miércoles de la semana pasada en el distrito de Isidro Casanova, a las 8:40 de la noche. Rivero narró que a eso de las 8:40, abandonó el hospital Paroissien a donde acudió tras tener dolores relativos con su embarazo.

"Llamé a un taxi, pero como tenían unos 40 minutos de demora le pedí a mi mamá que viniera para que me llevara porque me dolía mucho la panza”, contó a la prensa.

Ella contó que tras acordar con sus familiares, se iba a encontrar con ellos en un punto cuando aparecieron 3 sujetos armados que los abordaron. Ellos los agredieron a golpes y culatazos para robarle el auto, un Chevrolet Corsa.

Al ver que todos ponían resistencia al robo del vehículo, uno de ellos le disparó en un tobillo a la mamá de la mujer embarazada, que afortunadamente está fuera de peligro.

Además, a Nadia le dieron varios culatazos en la cabeza. “No me di cuenta que me pegó. Cuando siento todo caliente, me miro y estaba chorreando sangre que no paraba. Por suerte el disparo a mi mamá no le tocó ningún hueso”.

Tras ello, los asaltantes se escaparon a toda velocidad en el auto de las víctimas. Ese vehículo, luego fue encontrado abandonado en otro punto de la ciudad.

Ambas mujeres fueron trasladadas hacia el hospital cercano. Allí Nadia fue asistida, le hicieron controles y recibió el alta. Sin embargo, este martes se acercó nuevamente al presentar malestares. Momentos después le informaron que perdió el embarazo.

Te sugerimos leer