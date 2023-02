Coronavirus | Fuente: EFE

El Ministerio de Interior de Marruecos suspendió este sábado a dos funcionarios en Taza después de que ocho personas no prioritarias recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Interior, fueron suspendidos un adjunto de un caíd y un agente de autoridad, al mismo tiempo que se decidió poner fin a la misión de las personas encargadas de registrar y controlar los primeros beneficiarios de la operación de vacunación en el centro Anoual, el sitio donde fueron vacunadas las personas no prioritarias.La misma fuente explicó que las ocho personas vacunadas no forman parte de los grupos que tendrán prioridad para inyectarse en esta primera etapa, que son ancianos de más de 75 años y el personal sanitario y de seguridad.

El ministerio subrayó que se abrió una investigación sobre lo sucedido para determinar sus circunstancias y sus consecuencias jurídicas.Marruecos comenzó ayer a vacunar a sus ciudadanos contra la COVID-19, con los fármacos de Sinopharm y AstraZeneca, tras el lanzamiento de la campaña nacional de vacunación horas antes por el rey Mohamed VI que recibió la primera dosis.En esta primera etapa tendrán prioridad las categorías más vulnerables a los que se irán sumando progresivamente otros grupos.Las vacunas se pondrán en los 2 880 puntos fijos (centros hospitalarios, universidades, centros de deporte, lugares de trabajo) y los 7 000 móviles que fueron habilitados para la labor.Marruecos recibió hasta ahora dos millones de dosis de AstraZeneca, y 500 000 de Sinopharm de un total de 66 millones de dosis que ha encargado a ambos laboratorios con el objetivo de alcanzar una inmunidad colectiva del 80 % de la población (30 millones de personas).El ministro de Sanidad marroquí, Jaled Ait Taleb, dijo que las próximas entregas del resto de vacunas se hará en los próximos tres meses.

EFE

