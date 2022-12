El grupo de aficionados descifró el mensaje '340', bautizado así por el número de caracteres que contiene. | Fuente: Policía de San Francisco

Un equipo de entusiastas de la criptografía anunció este viernes que descifró con éxito uno de los mensajes codificados enviados hace más de 50 años por el "Zodiac Killer", un asesino serial que aterrorizó al norte de California a fines de la década de 1960 y permanece sin identificar.

El mensaje fue enviado en noviembre de 1969 al periódico San Francisco Chronicle por el presunto asesino, y su código constaba de una serie de letras y símbolos encriptados.

Los detectives esperaban que el mensaje codificado contuviera la identidad del criminal, que cometió al menos cinco asesinatos en 1968 y 1969 pero reclamó 37 en total e inspiró a otros asesinos seriales.

Según el trío de criptógrafos, en el mensaje descodificado su autor alardea y desafía a las autoridades pero no brinda pistas reales sobre el móvil o la identidad del autor de los crímenes.

"Espero que lo estén pasando muy bien tratando de atraparme. Ese que salió en televisión no era yo. No me asusta la cámara de gas porque me enviará al paraíso lo antes posible. Ahora tengo los suficientes esclavos que trabajen para mí mientras que el resto del mundo no tiene nada", lee la carta descifrada.

"Así que les asusta la muerte. A mí no me asusta porque sé que mi nueva vida será fácil en la muerte paradisíaca", concluye.

FBI respalda el hallazgo

David Oranchak, un diseñador web estadounidense de 46 años, necesitó varios programas de computadora y años de trabajo para descifrar el complejo código en el que comenzó a trabajar en 2006.

Fue ayudado por Sam Blake, un matemático australiano, y por Jarl Van Eykcke, un especialista en logística belga, dijo al San Francisco Chronicle.

Por su parte, la oficina de San Francisco del Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó la validez del descifrado y recordó que el caso sigue abierto ya que el asesino nunca fue arrestado.

Un primer mensaje enviado a los periódicos de California fue decodificado por un maestro de escuela y su esposa en 1969.

"Me gusta matar porque es muy divertido", decía ese texto, haciendo referencia nuevamente a "esclavos" que decía reunir para servirlo en el más allá.

Pero el código utilizado en el primer mensaje era mucho más simple que el "cifrado 340", llamado así porque contiene 340 caracteres repartidos en 17 columnas.

El cifrado 340 se lee en diagonal, comenzando desde la esquina superior izquierda y desplazando un cuadro hacia abajo y dos cuadros hacia la derecha.

Cuando se llega al fondo, el lector debe volver a la esquina opuesta, dijo el experto en un video publicado en su canal de YouTube.

Según señaló, el sistema de codificación aparece en un manual de criptografía destinado al ejército estadounidense que data de la década de 1950. (AFP)

Un volante distribuido por la policía de San Francisco en 1969 con dos versiones del rostro del asesino descritas por testigos del asesinato de un taxista en San Francisco, una de las víctimas del 'Zodiac Killer' | Fuente: Policía de San Francisco

