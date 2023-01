El médico fue agredido por los familiares de una víctima del virus. | Fuente: Flickr

El testimonio de Daniel Gatica en la red social Facebook se ha hecho viral. En él relata cómo se sintió tras renunciar a su trabajo en el hospital de Orán, en Salta (Argentina), luego de haber sido agredido a pedradas por los familiares de una víctima de COVID-19.

En su extenso mensaje, el médico cuenta lo complicado que fue desempeñarse como profesional de la salud en medio de la pandemia en su país, sobre todo al tener que lidiar como episodios de este tipo, según reportó el medio Clarín.

“Hoy viví uno de los días más tristes de mi vida como profesional. Hoy sentí el peso de esta maldita pandemia. Hoy, 13 de septiembre, dije: ‘Basta, basta’. Fueron 12 días de puro estrés, de solo dar malas noticias, de tener que estar en todos lados, de no dormir, de comer lo que venga, de no tomar agua por horas y horas, de no poder ir al baño…”, se lee en la publicación.

Además, el médico confesó sentirse agotado por la situación que se vive a raíz de la pandemia, uno de los motivos que también lo llevó a renunciar.

“Me cansé de atar con alambre, de hacer lo imposible, de seguir protocolos que sabemos que no sirven, de tener que elegir a quien dar una cama y a quien darle un tubo de oxígeno semivacío y una camilla o una silla. Me cansé de salir a las 15 y volver a las 18, y salir dos días después, sin tener donde bañarse ni cambiarse, total SOMOS RESIDENTES. ¿Todo para qué? Para recibir esto... una agresión física y al alma de una sociedad hipócrita e injusta que cuando se tenía que cuidar, todo era joda y joda, y hoy lloran a sus muertos y reclaman atención”, dijo.

“Hoy digo ‘basta’. Hoy siento que fracasé. Hoy dejo el lugar que amé, el lugar que me enseñó, que me guió, que hizo lo bueno y lo malo que soy”, agregó y le agradeció a las personas que se preocuparon por él.

Hasta aquí llegó mi salud mental, mi esfuerzo físico y espiritual, no da para más. Esta pandemia sacó lo peor de todos, gente que solo le calienta la guita y gente que no da más y no cobra nada”, finalizó.

