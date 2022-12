Neetu Shuttern Wala, uno de los candidatos del estado de Punjab. | Fuente: Captura YouTube

Un candidato al Parlamento en las recientes elecciones generales de la India, protagonizó un video viral en YouTube en el que se le ve llorando porque, supuestamente, solo obtuvo cinco votos a pesar pese a que creía tener asegurado el apoyo de los nueve miembros de su familia. La noticia protagonizada por Neetu Shuttern Wala, candidato del distrito de Jalandhar (estado de Punjab), dio la vuelta al mundo por el llanto del candidato, pero la realidad sobre los votos que obtuvo es otra.

Según reporta el diario India Today, el reportero le preguntó a Neetu Shuttern Wala si solo cinco personas habían votado por él y él respondió, casi llorando de inmediato, que sí. "Señor, a pesar de que tengo nueve miembros en mi familia, solo obtuve cinco votos", dijo el político entre lágrimas. "¿Eso significa que ni sus familiares votaron por usted?", replicó el periodista. "No, señor, creo que hubo fraude en la elección".

El video fue publicado en YouTube, se hizo viral y fue difundido luego por los propios medios de la India y no tardó en ser replicado por otros medios en inglés y en español. Sin embargo, no es cierto que Neetu Shuttern Wala haya recibido solo cinco votos. Recibió muchos más y si bien no fue el ganador, ni siquiera fue el candidato con menos votos dentro de su distrito.

Más de 800 votos

El sitio web de la Comisión Electoral de la India muestra que en el distrito de Jalandhar, donde postulaba Neetu Shuttern Wala, el candidato independiente obtuvo en realidad 856 votos, que representan el 0.08% del total. El candidato quedó, en realidad, en el puesto 16 de los 19 candidatos. Otros tres obtuvieron menos votos: Baljinder Sodhi con 845, Parkash Chand Jassal con 684 y Gurupal Singh con 500.

¿Por qué creyó entonces Neetu Shuttern Wala que ni su famila lo apoyó? Medios indios como Mumbai Mirror e India Today señalan que es posible que mientras se dada la transmisión en la que el candidato lloró, el conteo de votos todavía estaba en proceso y que, en ese momento, se había registrado solo ese bajo número de votos a favor suyo.

Las elecciones generales en la India, el segundo país más poblado con más con 1,300 millones de habitantes y el séptimo más grande, se realizaron entre el 11 de abril y el 19 de mayo. El gran ganador fue Narendra Modi, actual primer ministro, cuya coalición que ganó 353 de los 543 escaños del Lok Sabha, cámara baja del Parlamento indio. Las votaciones en el estado de Punjab, donde posutló Neetu Shuttern Wala, fueron el 19 de mayo.

Los resultados oficiales de la elección.

