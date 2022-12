La intervención se realizó la noche del último viernes en una departamento del centro histórico de la capital de Bélgica. | Fuente: EFE/Referencial

El eurodiputado József Szájer, del partido ultraconservador Fidesz -el del primer ministro de Hungría, Viktor Orban-- confesó este martes haber estado el viernes pasado en una orgía en Bruselas donde 25 hombres fueron multados por no respetar las restricciones sociales de la pandemia.

"Estaba presente. Cuando la Policía me preguntó mi identidad, como no tenía conmigo mi documentación, declaré que era un miembro del Parlamento Europeo", escribió Szájer en un comunicado después de que varios medios belgas informaran este martes de la fiesta.

Según el relato que adelantaron el diario francófono "La Derniére Heure" y el flamenco "Het Laatste Nieuws", la policía puso fin el viernes pasado a una orgía en la que participaban 25 hombres en un bar del centro de la ciudad en el que también encontraron drogas y alcohol. "Interrumpimos un gang bang", dijo una fuente policial al periódico Dérniere Heure en relación con la fiesta sexual en tiempos de estrictas restricciones sociales para frenar la pandemia.

La Fiscalía de Bruselas precisó en un comunicado que los agentes se personaron en un apartamento, y no en un bar, de la calle Rue des Pierre, en el centro de la capital belga, tras haber sido alertados hacia las 21.30 hora local del viernes por vecinos que se quejaron del ruido. Allí se encontraron "unos 20 hombres", indicó el Ministerio Público, entre ellos dos personas que dijeron tener "inmunidad diplomática", de los que sólo han trascendido sus iniciales y su fecha de nacimiento: D.O. (1977) y P.B. (1987).

Todos los presentes fueron multados por no respetar la normativa anticoronavirus, pues en Bélgica hace más de un mes que impera un toque de queda nocturno.

Manos ensangrentadas

Un transeúnte informó a la policía de que había visto a "un hombre huir por una tubería de desagüe" y el testigo logró identificarle.

"Las manos del hombre estaban ensangrentadas. Es posible que haya resultado herido mientras huía. Se encontraron narcóticos en su mochila. El hombre no pudo presentar ningún documento de identidad. Fue acompañado a su lugar de residencia, donde se identificó como S.J. (1961) mediante pasaporte diplomático", agrega la nota de la Fiscalía. Diarios belgas infieren que las iniciales S.J. identifican a József Szájer,

Todos los presentes fueron multados por no respetar la normativa anticoronavirus, pues en Bélgica hace más de un mes que impera un toque de queda nocturno, están limitados los contactos sociales, y los bares y restaurantes están cerrados, entre otras medidas.

Además, los agentes abrieron expediente a Szájer por "violar la legislación sobre narcóticos", un procedimiento que está abierto pero que sólo podrá continuar si las autoridades competentes levantan la inmunidad parlamentaria al diputado implicado.

József Szájer | Fuente: Fidesz-eu

"Este paso en falso es estrictamente personal"

"No usé drogas. Ofrecí a la policía que me hicieran un test inmediatamente y no lo hicieron. Según la policía, encontraron una pastilla de éxtasis, pero no es mía y no sé quién o cómo la colocó", agrega Szájer en un comunicado redactado en un inglés algo rudimentario y difundido en la página web de su partido.

El político conservador húngaro, de 59 años y casado con una jueza del Tribunal Constitucional de Hungría, Tünde Handó, con quien tiene una hija, había dimitido repentinamente el fin de semana como diputado europeo, antes de que la noticia trascendiera a la prensa, aunque su renuncia será efectiva el 31 de diciembre.

"Lamento profundamente haber violado las restricciones del covid. Fue irresponsable por mi parte. Estoy dispuesto a asumir la multa que conlleve", agrega Szájer, quien añade que con su dimisión "marcó las conclusiones políticas y personales" del asunto.

El todavía eurodiputado y miembro de la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos pidió perdón a su familia, a sus colegas y a sus votantes. "Les pido que evalúen mi paso en falso considerando mis treinta años de devoción y trabajo duro. Este paso en falso es estrictamente personal y soy el único responsable por ello. Pido a todos que no se extienda a mi país o a mi comunidad política", agregó Szájer, uno de los fundadores del Fidesz de Orbán.

József Szájer Tras entrar en política en 1992 y haber ocupado el puesto de líder parlamentario del partido, entre otros, el político y jurista ejerció como eurodiputado desde 2004, siembre dentro del grupo del Partido Popular Europeo. Durante ese período, fue también uno de los redactores de la nueva Constitución de 2011 que definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, vetando así el matrimonio homosexual. Se da la circunstancia de que el Gobierno de Hungría es blanco habitual de las críticas de los activistas LGTBI+ al considerarlo homófobo.

Te sugerimos leer