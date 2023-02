Las víctimas, todos pasajeros, fueron trasladadas con heridas de bala a hospitales de la zona. | Fuente: AFP/Foto referencial

Una persona resultó muerta y otras cinco heridas en un tiroteo registrado esta madrugada en un autobús Greyhound que hacía la ruta desde Los Ángeles a San Francisco, sin que se conozca el motivo que desencadenó el suceso, informó la Patrulla de Carreteras de California.Las víctimas, todos pasajeros, fueron trasladadas con heridas de bala a hospitales de la zona, menos una de ellas, que falleció debido a la gravedad de sus lesiones y cuyo cadáver quedó dentro del vehículo, aseguró a los medios locales el portavoz de la Patrulla de Carreteras, Steve Loftus.Según el portavoz, el sospechoso de haber desencadenado el tiroteo, que era otro pasajero y cuya identidad no reveló, se encuentra detenido, mientras se investigan las circunstancias del suceso. Se desconoce también el estado exacto de los pasajeros que fueron hospitalizados, ya que las autoridades solo dijeron que las heridas que revisten van desde moderadas a críticas.El tiroteo se registró hacia la 01.30 a.m. (09.30 GMT) en la carretera interestatal que une la dos urbes californianas, en el área de Grapevine, cerca de Fort Tejon Road, unos 130 kilómetros al norte de Los Ángeles, poco más de una hora después de que el vehículo hubiera comenzado el viaje.Loftus aseguró que investigan los motivos por los que esa persona, de la cual no dio detalles, pudo haber empezado a disparar contra los otros pasajeros. En el vehículo viajaban unas 40 personas, según el portavoz policial.En noviembre del año pasado, tres tiroteos masivos en California en menos de una semana desataron llamados a los republicanos para aprobar leyes que prevengan la violencia armada en EE.UU. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en agosto pasado que estaba trabajando con el Congreso para endurecer los controles de antecedentes de los compradores de armas, pero consideró que la reforma debería tener en cuenta las ideas de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés).

(Con información de EFE)

