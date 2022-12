La red social china se ha masificado al nivel de otras como Instagram y Twitter. | Fuente: Instagram

Quizás quienes se han descargado la aplicación Tik Tok en su teléfono la han comparado con Vine, otra plataforma de videos más antigua para jóvenes, creada en el 2012 por Dom Hogfmann y Rus Yusupov y adquirida por Twitter en octubre del mismo año. Los bailes, bromas, retos y lypsincs abundaban y los videos tenían temáticas características.

De una forma u otra, la aplicación china Tik Tok ocupó su lugar. Creada por Bytedance, en Tik Tok pueden compartirse videos cortos (de tres a 15 segundos) y videos largos (de 30 a 60 segundos). El límite está en la creatividad de sus usuarios, la mayoría de ellos jóvenes que pasan horas grabando elaborados videos sobre distintos temas.

Cargada de herramientas de edición que son renovadas constantemente, a Tik Tok “le pasó lo que le pasa a todas las plataformas del planeta: se masificó”, explica Carlos Fernández de Lara Head Digital Editorial de Espansion Publishing.

“Tik Tok tiene ciertas diferencias: la primera es que es la primera red social china que logra romper el mercado de Occidente. Hasta ahora todas las redes que han alcanzado un nivel de relevancia global y masivo, prácticamente todas eran estadounidenses. Si bien existen redes sociales en China, muchas han permanecido en el mercado de Asia; Tik Tok es la primera que logra romper desde Asia a Occidente. Se ha convertido, no solo en la aplicación más descargada del planeta, con más 1500 millones de descargas, sino que se estima que ya es una red social con más de 1000 millones de usuarios activos: ya rompió la barrera de los mil millones”, explica.

Fernández concuerda en que, si bien esta red empezó como una de bailes, challenges y mucho entretenimiento (al igual que Vine), con el tiempo ha ido evolucionando en muchos sentidos. Gracias a la cuarentena, sostiene, los jóvenes han buscado alternativas al entretenimiento, algo que le ha jugado a favor a esta red social.

“Tik Tok está permeando más en diferentes generaciones y es muy importante porque es el factor central que va a utilizar en los siguientes años para comercializarse. Si te pones a pensar, el actual CEO de Tik Tok, Mike Myer, era el responsable de toda la estrategia de streaming de Disney +”, dice.

EL CAMBIO

De acuerdo con Carlos Fernández, los jóvenes realmente están aprovechando la plataforma para crear videos con un nivel de edición “superior”. “Estamos viendo animaciones de mucho nivel. Hay otra cosa que le está pasando a Tik Tok que tiene que ver con lo que, a nosotros, como seres humanos, nos interesa, y eso es algo que creo le pasa a todas las plataformas sociales”, explica.

Es por esta razón que, si algo le duele al mundo, tarde o temprano esas voces van a aprovechar las plataformas sociales para llevar mensajes sociales a ellas y también acudir para informarse. Además, Fernández resalta la facilidad con la que un usuario puede ganar seguidores si crea contenido de calidad.

“Hacer crecer el volumen de seguidores que tienes en la plataforma es relativamente sencillo, si eres un generador de contenido recurrente y con buenas ideas, a diferencia de YouTube, en el que convertirse en influencer es más difícil. En Tik Tok cualquier persona puede romperla y convertirse en el siguiente influyente con cientos o millones de seguidores”, afirma.

Por su lado, Linda Patiño, analista digital y autora del libro “Qué diablos hacen los influencers” encuentra paradójico que una red social que empezó censurando el contenido de las protestas en Hong Kong se haya convertido en plataforma para denunciar los casos de violencia policial durante las protestas por la muerte de George Floyd, y ahora en varios casos de manifestaciones ciudadanas en Latinoamérica.

TIK TOK A LAS CALLES

Entonces, Tik Tok empezó a evolucionar y, de cierta manera, a adentrarse en lo que sucede en la realidad y a aprovecharla para la creación de contenidos. Josi, adolescente peruano que cuenta con casi 18 millones de seguidores, es la prueba de ello: durante las protestas ciudadanas ocurridas a inicios del mes de noviembre tras la vacancia del presidente Martín Vizcarra en el Perú, el adolescente de 16 años utilizó su cuenta personal para informar a sus seguidores sobre las manifestaciones, sobre por qué protestaban los jóvenes y, con el complemento de Twitter, fue leído y escuchado por miles.

De acuerdo con el sociólogo Jorge Yamamoto, la cuarentena no ha ocasionado que se acentúe la necesidad de las redes; sino el recurso, por lo que ha sido aprovechado para quienes deseaban denunciar, comunicar y protestar.

“Es decir, la red como un medio para satisfacer las mismas necesidades. El énfasis en lo virtual parece que ha llegado para quedarse. La búsqueda de información se ha acentuado mucho en las redes sociales. (…) Hay una importante labor para educar a la información, para que se refiera a noticias sólidas”, explica.

Yamamoto también asegura que diversos estudios han encontrado que las redes sociales son una fuente importante de soporte para las personas que buscan apoyo.

“Pueden cooperar a mejorar la calidad de vida, reducir la posibilidad de afecto negativo para las personas que no tienen este soporte. Parece un juego de palabras, pero cuando una persona no tiene soporte, apoyo, amistad, no necesariamente va a hacer un mayor uso de redes para expresar frustraciones, pero cuando una persona no tiene redes sí encuentra en las redes virtuales un espacio para mejorar su calidad de vida”, refiere.

Por su parte, Linda Patiño agrega que la razón por la que esta red social fue elegida para el desarrollo de mucha información digital es porque mucha gente ya se encontraba ahí. “Tik Tok llegó a mil millones de usuarios mucho más rápido que Instagram”, indica.

Eso se explica en videos de usuarios peruanos explicando, en primer lugar, quién fue el presidente del Perú durante los cinco días de crisis política que vivió el país; por qué y a través de qué mecanismo se vacó al presidente de la República y hasta cómo desactivar bombas lacrimógenas durante las protestas ciudadanas.

Para Jorge Yamamoto, este “soporte” muchas veces tiene los mismos efectos protectores que tienen las comunicaciones “en vivo” y pueden ayudar a reducir la ansiedad frente a las problemáticas sociales.

“El gran pendiente hacia adelante que va a tener la organización es como vender publicidad dentro de la redes y cómo hacer que esos contenidos se mantengan y que no promuevan las noticias falsas, la violencia, desinformación o ataque a alguna comunidad”, culmina. Carlos Fernández.

NUESTROS PODCAST

Joven peruano incursiona en Tik Tok - En Escena

Maykol Ordoñez es un joven peruano que en cuatro meses ha conseguido tener casi un millón de seguidores en la red social de Tik Tok. En sus videos da a conocer su famosa bolsa de mercado llamada ‘guchi luwiton’ acompañado de sus pasos de bachata. El joven "tiktoker" de tan solo 19 años realiza sus grabaciones junto a su mamá quien en un inicio no lo apoyaba, sin embargo, ahora también se ha sumado a esta red social número uno en el mundo.

Te sugerimos leer