El presidente ruso, Vladimir Putin, se burló de su homólogo estadounidense Joe Biden por haberlo tachado de "asesino", durante una entrevista en televisión, e insistió en que Rusia defenderá sus intereses ante Estados Unidos. Esta disputa podría sumir la relación entre ambos rivales geopolíticos en una nueva espiral de tensiones, a pesar de que ambas potencias habían expresado su voluntad de cooperar en casos de interés común.

"El que lo dice lo es", dijo Vladimir Putin sonriendo, en declaraciones retransmitidas por la televisión rusa. El miércoles, Joe Biden respondió afirmativamente a un periodista que le preguntó si Putin era "un asesino", en una entrevista con la cadena ABC.

El ministerio ruso de Relaciones Exteriores llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos para discutir sobre el futuro de la relación entre Moscú y Washington, "estancada". Según la embajada rusa en Washington, las "declaraciones imprudentes de responsables estadounidenses corren el riesgo de provocar el colapso de relaciones ya de por sí conflictivas".

El Kremlin, por su parte, denunció unas afirmaciones que demuestran que Joe Biden "claramente no quiere mejorar las relaciones con nuestro país". No obstante, el Departamento de Estado estadounidense señaló a la prensa que no tenía previsto llamar a consultas a su representante en Moscú.

Este escenario abre interrogantes sobre qué es lo que pasará en el futuro con el vínculo entre ambos países en el ámbito geopolítico, diplomático y comercial. En RPP Noticias conversamos con tres especialistas que dan luces sobre lo que estas tensiones implican para ambas potencias mundiales.

Para el internacionalista Ariel Segal, es extraño que Joe Biden haya utilizado un término tan agresivo para referirse a su homólogo ruso, sin embargo, dice que muchas personas tienen la misma opinión sobre Putin.

“Es obvio que Putin, un hombre que ha mandado a envenenar a sus opositores políticos, empresarios, en fin, periodistas, cualquiera que pueda intentar disminuir su popularidad o su control sobre Rusia, utiliza técnicas de eliminación para sus rivales o enemigos. El sol no se puede esconder con un dedo, pero generalmente en lo que todos entendemos como diplomacia mundial, los jefes de gobierno suelen ser discretos a la hora de hablar, sobre todo cuando se trata de potencias importantes, como lo es Rusia”, dice a RPP Noticias.

Sin embargo, resalta que una persona con un cargo tan importante como el de la presidencia de Estados Unidos debe ser más “cuidadoso” al momento de brindar este tipo de declaraciones, ya que Putin, quien gobierna por más de 20 años Rusia, es uno de los dirigentes “más fuertes y crueles” del siglo XXI.

Asimismo, el internacionalista Ramiro Escobar señala que estas declaraciones marcan un cambio en la política norteamericana con Rusia, ya que en la época del expresidente Donald Trump, el vínculo con dicho país era más cercano. Dicho esto, recuerda cómo cuando Trump ganó las elecciones hubo una celebración en el parlamento ruso.

“Lo que está haciendo Biden ahora es, de alguna manera, sincerar las relaciones y, para eso, él ha aprovechado esta entrevista y ha tenido unas declaraciones muy fuertes. Me parece un poco excesivo para alguien que es presidente de la República, de un país tan poderoso. (…) Creo que significa un giro en la política de Estados Unidos hacia Rusia y menos tolerancia hacia los excesos de Moscú”, sostiene.

Cabe recordar que el informe de los aparatos de inteligencia norteamericanos acusa a Rusia como el actor internacional que intentó entorpecer el proceso electoral el año pasado y que intervino en el que tuvo como victorioso a Donald Trump, quien sí mantenía estrechas relaciones con Putin.

"Es una suerte de puesta en escena de puyas entre los dos líderes. A mí me parece que Joe Biden tiene razón en criticar a Rusia por la presunta injerencia que tuvieron en la elección de Donald Trump y, luego, al parecer, por el intento de influir en las últimas elecciones. Eso, de parte de los demócratas, no es aceptable", agrega.

POSIBLES CONSECUENCIAS

Declaraciones como las vertidas por Joe Biden tendrán un claro impacto en las relaciones entre ambos países, no solo en el ámbito diplomático, sino también comercial, aunque aún es imposible predecir qué es lo que sucederá. El internacionalista Francesco Tucci indica que es probable que se dé un incremento en las restricciones en el comercio internacional entre ambos países.

“Las consecuencias diplomáticas y comerciales se verán en los próximos días. Además, parece delinearse la estrategia de Putin, que apunta a entorpecer los procesos electorales de las democracias, apoyando en Europa a los partidos nacionalistas euro escépticos, para generar en la población caos y desconfianza hacia las instituciones”, opina.

Ariel Segal sostiene que es probable que existan reacciones diplomáticas simbólicas, por ejemplo la expulsión de diplomáticos o el llamado a los embajadores (como ha sucedido en el caso de Rusia). Se tendrá que ver, entonces, si esto influye en el control que tienen ambas potencias con países del Medio Oriente.

“Hay que recordar que, por ejemplo, en el Medio Oriente Rusia controla Siria, que es un factor importante para que el Estado Islámico, los grupos radicales e Irán no se expandan de ahí hacia otros lados del Medio Oriente, y Estados Unidos tiene cierto control de Irak. Esperemos que esto no afecte la estabilidad del Medio Oriente. Pero sí, estas declaraciones van a tener consecuencias, sobre todo diplomáticas y probablemente, a partir de ahí, poco a poco se vaya disolviendo. Probablemente en los próximos meses haya un encuentro virtual para tratar de reducir las tensiones”, dice el especialista.

Donald Trump, con su política de "America First", estaba favoreciendo un repliegue de Estados Unidos y reduciendo su influencia en el tablero mundial, favoreciendo a que la Federación de Rusia ocupe espacios vacíos.

“Biden está revirtiendo la política de repliegue de Trump con una línea política asertiva de potencia: él sabe que no puede dejar espacios internacionales a las potencias retadoras; es decir, la República popular de China y la Federación Rusa. Los espacios vacíos en el tablero mundial se van a llenar. Para Biden, eso no es una sorpresa, pues tendrá una política exterior mucho más asertiva que Trump”, explica Tucci.

Por otro lado, Escobar opina que es muy probable que Biden intente reconstruir las relaciones de Estados Unidos con China, tras haber marcado un distanciamiento con Rusia. “Los rusos han dicho que quieren cooperar con los norteamericanos, pero hay un momento de aspereza que va a demorar en pasar. Sí creo que el hecho de que Joe Biden haya dicho eso al comienzo de su mandato marca un derrotero de lo que serían los próximos cuatro años en la relación de Rusia con Estados Unidos”, asegura.

