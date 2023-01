Estados Unidos mantendrá sus tropas en Irak. | Fuente: AFP

El secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, dijo este martes que su país mantendrá sus tropas en Irak y desmintió que existiera una carta firmada por Estados Unidos anunciando una retirada.

"Nuestra política no ha cambiado. No abandonaremos Irak", dijo Esper a periodistas. "No existe una carta firmada, según lo que sé", agregó, desmintiendo al primer ministro iraquí, Adel Abdel Mahdi, quien dijo haber recibido copias firmadas de una misiva en la que se describen los pasos para una salida del país.

Esper expresó también que el Pentágono espera represalias de Irán por la muerte del general iraní Qasem Soleimani. "Creo que deberíamos esperar de parte de ellos una represalia de algún modo", dijo.

El primer ministro iraquí, el dimisionario Adel Abdel Mahdi, confirmó este martes que recibió una carta "firmada", "traducida" y "muy clara" del mando estadounidense en la que se anunciaba una retirada militar de Irak, durante el Consejo de ministros, retransmitido por la televisión estatal.

"No es una hoja que cayó de la fotocopiadora [...]. Ahora, dicen que era un borrador [...], pero habrían podido enviar otra carta aclaratoria", declaró, después de que el jefe del estado mayor estadounidense indicase, la víspera, que la misiva en cuestión era un simple "proyecto [de carta] sin firmar" transmitido por "error".

La carta hacía alusión a una votación llevada a cabo por el Parlamento iraquí, el domingo, para exigir que el gobierno expulsara a las tropas extranjeras de Irak. El Parlamento reaccionó así al asesinato del general iraní Qasem Soleimani, artífice de la estrategia de Irán en Oriente Medio, en un bombardeo de Estados Unidos en Bagdad.

(Con información de AFP)

