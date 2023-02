El módem aparece en distintos escenarios en las 17 fotografías que la madre de los niños compartió en Facebook. | Fuente: Facebook

Las nuevas tecnologías son, muchas veces, demasiado atractivas para los más pequeños, quienes apenas tienen acceso a un teléfono inteligente, una computadora o una Tablet, no despegan la vista de sus pantallas, que oscilan entre creativos juegos y conversaciones con sus amigos.

Cassie y Chris son una pareja de padres que sabe bien esto, pero también está al tanto de la necesidad de “despegar” a sus pequeños del internet, aunque sea por un día. Cuando les pidieron a sus tres hijos si querían acompañarlos a una travesía, a la ciudad de Warrnambol, la respuesta de los menores fue todo menos positiva.

Los tres niños rechazaron la oferta de pasar un día familiar, porque consideraban que no se divertirían. “Eso es muy aburrido, no quiero ir”, les dijeron a sus padres, quienes en ese momento tuvieron una idea que ellos no imaginaron: en vez de ir junto a los pequeños, decidieron llevar de vacaciones al modem.

Prueba de ellos son las 17 fotografías que le tomaron al modem en diversos puntos turísticos de la ciudad, que fueron subidas en la red social Facebook por la madre de los pequeños.

“El módem tuvo un día fantástico sin ser usado por los niños y fue increíble no oír el sonido que emite cuando está encendido. (…) Decidimos llevar al miembro de nuestra familia que más trabaja”, relató Cassie en una publicación que ya cuenta con más de 173 mil reacciones.

