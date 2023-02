Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional. | Fuente: EFE

El régimen de Nicolás Maduro calificó este martes como "una nueva y grave agresión" de "terrorismo económico" al bloqueo total a los bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense anunciado por la Administración de Donald Trump. En un comunicado, el régimen chavista sostiene que las autoridades de EE.UU. pretenden "formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial" a través de la orden ejecutiva que entró en vigor este lunes y que congela todos los bienes estatales del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense."Todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos (...) quedan bloqueados y no se pueden transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos de otra manera", determinó Donald Trump en una orden ejecutiva que ya entró en vigor.Según la Administración de Maduro, las distintas medidas que ha aplicado Trump han ocasionado "severas heridas en la sociedad venezolana durante los últimos años" y buscan "ahorcar al pueblo venezolano" con el fin de "forzar un cambio de Gobierno inconstitucional" en Venezuela.En el comunicado, se sostiene que además del "robo ilegal" de Citgo, la empresa filial de Petróleos de Venezuela en suelo estadounidense, y las sedes diplomáticas venezolanas, Washington procura "usurpar y saquear" los bienes del país suramericano. A juicio del oficialismo, las medidas tomadas por Trump "apuestan por el fracaso del diálogo político en Venezuela", que se lleva a cabo en Barbados con auspicio de Noruega, y esgrimen que es porque en EE.UU. "le temen a sus resultados y beneficios".No obstante, el Gobierno venezolano advierte que el bloqueo anunciado no afectará "los procesos de diálogo político en el país" y dijo que mantiene "su voluntad inquebrantable de alcanzar acuerdos nacionales en diferentes dimensiones" para alcanzar la paz. En el texto se menciona a Trump como "un magnate supremacista en campaña electoral" y "un halcón guerrerista, trasnochado, obsesionado y desesperado por no perder su empleo". Asimismo, Maduro hace un llamado a "la unidad nacional cívico militar" para enfrentar "el terrorismo económico y político".Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante obtuvo la reelección en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores. En respuesta, el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó como presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de 50 naciones, con Estados Unidos a la cabeza.

(Con información de EFE)

