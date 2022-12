Migrantes venezolanos protestan este lunes en el puente Rumichaca, frontera entre Ecuador y Colombia. Cientos de migrantes venezolanos bloquean un tramo del paso internacional de Ecuador con Colombia, en el puente fronterizo de Rumichaca. | Fuente: EFE

Al grito de "¡queremos pasar!", cientos de emigrantes venezolanos bloquearon este lunes un tramo del paso internacional de Rumichaca, frontera de Ecuador y Colombia, para protestar por la negativa de las autoridades ecuatorianas a dejarles entrar en el país sin una visa humanitaria especial. La medida entró en vigor la medianoche pasada y desde entonces se ha reducido a la mínima expresión el ingreso de emigrantes de Venezuela al país, en contraste con los 13.110 que lo hicieron este fin de semana, de acuerdo al Ministerio del Gobierno ecuatoriano.Varios jóvenes y familias, algunos con sus niños de corta edad a los hombros, se colocaron delante de los vehículos que trataban de entrar en suelo colombiano para llamar la atención sobre su situación de impotencia ante la nueva medida dispuesta por Ecuador para poder entrar al país.La mayor parte de los que protestaban hoy tenían como destino Perú y pese a que el flujo era nulo hoy, el tumulto registrado hacia el mediodía reflejaba que habían quedado grupos rezagados y que mantenían la esperanza de poder ingresar a Ecuador.

Unos 1.400 venezolanos cruzaron este fin de semana de Colombia a Ecuador por el Puente de San Miguel, un paso secundario entre los dos países, tras esperar bajo el sol asfixiante y adelantándose a la petición de visa. | Fuente: EFE

Con carpas y sus bártulos de viaje que colocaron frente a los vehículos, los manifestantes recordaron a la Policía ecuatoriana que les bloqueaba el paso, cómo su país dio refugio hace 20 años a miles de ecuatorianos que escapaban de la crisis económica, al tiempo que les espetaban a abrirles las fronteras de manera recíproca.Entre las retenidas del lado colombiano del cruce se encontraba Neira Chacún Ramos, una venezolana que aseguró a EFE que tenía a su hija en Perú y nunca pensó que la nueva medida le impediría viajar al país. "Tengo a mi hija allá y eso me da entrada, ella está legalizada allí y cuento con una carta de restitución familiar y viajaba pensando que no iba a tener problema porque simplemente iba a pasar por Ecuador", lamenta esta emigrante al indicar: "Estamos aquí varados sin que nos sellen la entrada".Su compatriota Sherezade Parra, con residencia peruana y funcionaria pública en ese país, relata con un pequeño en los brazos que solamente viajó a Venezuela a buscar a sus hijos. "Yo hablé con migraciones de Perú y me comunicaron que podría entrar y salir sin ningún problema", y calificó como "ilegal" el que obliguen a la población desplazada "a sacarse una visa por cada país que atraviesa".

Migrantes venezolanos protestan en el puente Rumichaca en la frontera entre Ecuador y Colombia. | Fuente: EFE

Desde por la mañana se habían desplegado en la terminal efectivos antidisturbios para cualquier contingencia que pudiera ocurrir, y por la tarde se le sumaron fuerzas del Ejército ecuatoriano. Sin embargo, las fuerzas policiales ecuatorianas en el cruce no intervinieron durante horas "por respeto a los derechos de los manifestantes" y se mantuvieron a la expectativa, puesto que el bloqueo se produjo técnicamente en la mitad colombiana del puente de Rumichaca, sobre el río Carchi.Con el nuevo requisito de una visa de carácter humanitario el Ejecutivo ecuatoriano busca "regularizar" el éxodo venezolano que llega al país, buena parte del cual se desplaza hacia Perú, que también inició una medida similar hace dos meses.

La Cancillería ecuatoriana ha informado de que "está trabajando en las directrices que faciliten el tránsito" de los venezolanos que deseen ir a Perú y que "necesariamente deberán presentar la visa peruana correspondiente". En Ecuador las autoridades estiman que más de 300.000 venezolanos se encuentran radicados, cifra que según la ONU podría alcanzar el medio millón si siguiera la tendencia del último año.(Con información de EFE)

